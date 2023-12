Fiat 500X 2024: caratteristiche, motori e prezzi con allestimenti

PUBBLICITA

La FIAT 500X 2024 è un SUV compatto che riprende lo stile della famosa 500, con varie opzioni di motori e accessori. Si tratta di una crossover dalle forme tonde e originali, adatta anche alla città grazie alle dimensioni ridotte (meno di 430 cm di lunghezza).

Dimensioni e misure

La vettura ha una lunghezza di 426 cm, una larghezza di 180 cm e un’altezza di 160 cm.

Estetica e design

La Fiat 500X 2023 è un SUV che richiama lo stile retrò e accattivante della celebre Fiat 500, con un design più robusto e versatile. La carrozzeria ha linee tonde e muscolose, fari tondi e calandra a nido d’ape. La versione Sport ha un look dinamico e aggressivo, con paraurti sportivi, cerchi in lega rossi da 18 pollici e dettagli rossi. La versione Dolcevita ha un look elegante e raffinato, con tetto panoramico apribile, cromature e cerchi in lega da 17 pollici.

Interni e materiali

L’abitacolo della Fiat 500X 2023 è accogliente e personalizzato, con una plancia nera opaca impreziosita dal logo 500 e dalle cuciture in rame. I sedili sono rivestiti in tessuto, ecopelle o pelle a seconda della versione. Tra gli accessori di serie ci sono i fari allo xeno, mentre il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio sono optional. L’interno della vettura è ampio e comodo, con una plancia dal design moderno e pratico. I materiali sono di ottima qualità e rifiniti con cura, con inserti in tessuto, pelle o Alcantara in base all’allestimento. Il volante è multifunzione e si può regolare in altezza e profondità, così come i sedili che sono ergonomici e offrono il supporto lombare per il conducente.

Tecnologia di bordo

La Fiat 500X 2023 offre una tecnologia di bordo all’avanguardia, con diverse soluzioni per il divertimento e la sicurezza. Il sistema Uconnect, che gestisce l’infotainment, ha uno schermo touch da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema include anche la navigazione satellitare, il Bluetooth, le porte USB e AUX, il DAB e l’optional sistema audio Beats by Dr. Dre. Il quadro strumenti è digitale e dispone di un display TFT da 3,5 o 7 pollici a seconda dell’allestimento, che mostra informazioni di guida, notifiche del telefono e indicazioni del navigatore.

Bagagliaio

Di parte da 350 litri per arrivare a 1000 abbattendo completamente i sedili posteriori.

Motori

Il motore della Fiat 500X può essere scelto tra due opzioni: una ibrida leggera e una diesel. La motorizzazione ibrida leggera combina un propulsore 1.5 da 131 CV con un cambio robotizzato a doppia frizione, ideale per chi cerca comodità e risparmio di carburante in città. La motorizzazione diesel, invece, monta un propulsore 1.3 da 95 CV con un cambio manuale a sei rapporti, più conveniente all’acquisto e nell’uso, e con una buona manovrabilità.

Versioni e allestimenti

Il tetto apribile panoramico, le cromature, i cerchi in lega da 17 pollici e i sedili Soft Touch Avorio caratterizzano l’allestimento Dolcevita, il più elegante e raffinato. Questo allestimento ha anche una versione speciale Yacht Club Capri, con la vernice Blue Venezia e il distintivo. L’allestimento Sport, il più dinamico e aggressivo, presenta i paraurti sportivi, i cerchi in lega da 18 pollici, i dettagli rossi e i sedili in Alcantara. Questo allestimento ha anche una versione speciale Red, frutto della collaborazione con il progetto (RED) co-fondato da Bono Vox degli U2 per combattere virus e pandemie in Africa.

Prezzi

Il prezzo base della Fiat 500X è di 28.050 euro per il modello 1.5 T4 DCT7, dotato di cambio robotizzato a doppia frizione e motore ibrido leggero da 131 CV. Le altre opzioni disponibili sono le seguenti: 1.5 T4 Dolcevita DCT7: costa 31.050 euro e include il tetto in tela apribile e il sistema di navigazione. 1.5 T4 Sport DCT7: costa 33.450 euro e presenta un aspetto più sportivo, con cerchi da 18 pollici, sospensioni ribassate, fari full led e sedili in pelle e tessuto. 1.5 T4 Dolcevita Sport DCT7: costa 36.450 euro e unisce gli elementi delle versioni Dolcevita e Sport.

