Denunciati falsi sordomuti, si tratta di due romeni

Sono stati denunciati a Taormina per truffa dalla polizia locale alcini falsi sordomuti

Denunciati per truffa dalla polizia locale falsi sordomuti. Si tratta di due romeni ai quali sono stati sequestrati 78 euro, 50 corone danesi e 10 pounds.

TAORMINA – I due simulando menomazioni fisiche, sordomutismo appunto e utilizzando modulistica raffigurante inesistenti associazioni invalidi, inducevano ignari passanti ad elargire somme di denaro a favore di questi.

La polizia locale, diretta dal comandante, Daniele Lo Presti, ha colto i due, che non avevano alcuna invalidità, in flagranza di reato, pertanto venivano denunciati a piede libero all’autoritá giudiziaria con sequestro delle somme di denaro trovate in possesso.