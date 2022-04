Michelle Hunziker, il dramma sconvolgente: “Sordo e quasi muto”

Michelle Hunziker e il dramma che ha cambiato la sua vita: ecco chi riguarda, una dichiarazione che lascia tutti senza parole

di Antonella Boccasile

Una delle donne più belle e competenti del mondo dello spettacolo, ironica, professionale e talentuosa, il mix che ha conquistato il cuore degli italiani è lei, la bellissima Michelle Hunziker. Nel corso degli anni ha condotto diversi show che hanno tutti riscosso un ottimo successo come il tg satirico Striscia la notizia, Paperissima, Love Bugs e il suo primo one- woman show Michelle Impossibile

Dalla bellezza mozzafiato, sin dai suoi esordi Michelle ha sempre dimostrato il suo talento, infatti ricordiamo la prima apparizione nel programma Buona Domenica, edizione 1994-1995, dove la donna conquista la fascia di Miss Buona Domenica. Terminata questa importante esperienza, ella comincia a collaborare con diverse trasmissioni televisive come Mai dire Gol del lunedì con la Gialappa’s, a Numero Uno con Pippo Baudo e nel 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma I cervelloni in onda su Rai 1.

Nel 1999, invece, ha la possibilità di condurre nella sua terra d’origine, la Svizzera un programma dal titolo Cinderella, dove vede protagonista una persona conosciuta e un’altra sconosciuta all’interno del mondo dello spettacolo cambiare look grazie ad alcuni esperti di benessere. Durante la sua carriera, ella ha avuto la possibilità di condurre numerosi programmi televisivi tra cui l’odierno tg satirico Striscia la notizia che da oltre vent’anni ha avuto la possibilità di affiancare il caro amico Gerry Scotti.

La vita sentimentale di Michelle

La donna è stata legata per moltissimo tempo ad uno dei cantanti più importanti e apprezzati nel panorama musicale italiano, Eros Ramazzotti. Un amore che ha fatto sognare milioni di fan e ha portato alla coppia una splendida bimba, oggi donna, Aurora.

Successivamente, terminata la storia d’amore con Eros, la conduttrice si lega a Tomaso Trussardi. Un amore durato dieci da cui nascono due bimbe, Sole e Celeste. Qualche mese fa, la coppia ha annunciato tramite comunicato stampa dell’Ansa la loro separazione che per Michelle è stata davvero molto difficile e dolorosa.

Da qualche settimana, Michelle ha fatto parlare il mondo del gossip per una foto scattata e diffusa da Bunte in dolce compagnia; il fortunato sarebbe il chirurgo Giovanni Angiolini.

Il dramma di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha deciso di parlare della sua vita, dei suoi alti e bassi, della sua carriera e di molti aspetti che l’hanno fatta crescere e cambiata nella sua autobiografia, Una vita.

Dopo aver svelato i personaggi più influenti nella vita della conduttrice, ce ne sono degli altri che sostengono di aver fatto parte della vita di Michelle ma di essere stati lasciati ai margini, come suo fratello Andrea.

L’uomo, in un’intervista a Dipiù ha confessato: “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. (…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”.

Michelle nella sua autobiografia non parla mai di suo fratello, fa il nome del padre che per assurdo fu proprio la pranoterapeuta a capo della setta a restituirle e a quelli di tutte le altre persone nella vita di Michelle come mamma Ineke, Aurora ed Eros Ramazzotti.