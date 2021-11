Tv e Cinema: Daniele Monterosi dal 5 novembre nella serie “Vita da Carlo” di Carlo Verdone e a dicembre in “House Of Gucci”

Daniele Monterosi, attore versatile e poliedrico, torna davanti alla macchina da presa con la serie tv di Carlo Verdone targata Amazon Prime Video Vita da Carlo, nel ruolo di un medico che avrà modo di visitare i personaggi dello stesso Carlo e di Max Tortora, in uscita il 5 novembre .

Dal 16 dicembre , invece, lo vedremo nell’attesissimo House of Gucci di Ridley Scott distribuito da Eagle Pictures, dove interpreterà un personaggio che avrà un confronto con Patrizia Reggiani, interpretata magistralmente dalla splendida Lady Gaga.

Quella di House of Gucci, non è certo la prima grande produzione internazionale per cui Daniele Monterosi viene scelto. In passato, infatti, lo abbiamo già visto nella serie televisiva americana Amanda Knox e nei film per la tv targati BBC della serie ZEN.

Nel panorama cinematografico italiano Daniele Monterosi si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione in film come Il grande Sogno di Michele Placido, A mano disarmata di Claudio Bonivento e in serie televisive di grande successo come Gomorra 3, Una pallottola nel cuore 3, Nero a metà, Non dirlo al mio capo 2, RIS. In tutte le sue interpretazioni Monterosi ha mostrato una notevole abilità di trasformazione nei suoi personaggi e una capacità di spaziare dai ruoli comici a quelli drammatici in progetti cinematografici, televisivi e teatrali in Italia e all’estero.

Prossimamente lo vedremo nel cast di altri film internazionali come Power of Rome di Gianni Troilo e altri progetti nazionali ancora in lavorazione.