Il 5 agosto ad Ostia Antica: Daniele Monterosi presenta lo spettacolo Bohemian Simphony-Orchestra Queen Tribute

Dopo il grande successo riscosso, prima online e poi finalmente live lo scorso mese, con il format “Daniele racconta”, l’attore Daniele Monterosi, il prossimo 5 agosto, al Teatro Romano di Ostia Antica , torna sul palcoscenico in veste di presentatore nello spettacolo di successo Bohemian Symphony – Orchestra Queen Tribute, interamente basato sulle musiche del gruppo britannico.

Bohemian Symphony è un tributo in chiave rock sinfonica a Freddie Mercury e compagni, con quattro cantanti, una rock band e un’orchestra sinfonica che, dando vita ad un’esperienza musicale e visiva, accompagnano il pubblico a rivivere l’immensa eredità del repertorio dei Queen.

Due ore di spettacolo intense e coinvolgenti che hanno già entusiasmato tutta Italia e che nella prima tappa della tourneè post-lockdown ad Ostia, saranno appunto arricchite dalla partecipazione di Daniele Monterosi. L’attore, nel ruolo di presentatore, svelerà al pubblico le tante curiosità che si celano dietro la genesi e la storia delle canzoni della formazione britannica.

NOTE DELL’ARTISTA:

Quello del Bohemian Simphony – Orchestral Queen Tribute è uno spettacolo straordinario, perché è sempre difficile trovare sul palco simultaneamente così tanti artisti di grande talento: musicisti, orchestrali, cantanti, che mettono cuore e anima in ogni singola nota. E poi il pubblico, il rapporto magico che si crea ogni sera, l’adrenalina che si scatena ad ogni concerto! Per questo è per me un grande piacere e una grande emozione essere parte di questo progetto, nel ruolo di conduttore ‘speciale’ che mi è stato affidato. E poi questa ad Ostia Antica sarà la prima volta che ci rivedremo tutti insieme dopo il lockdown. Sarà una grande festa, in una cornice unica. Una serata speciale in cui fare il pieno di gioia e di energia grazie alle note dei Queen. E credo che, oggi più che mai, di serate così ce ne sia davvero un gran bisogno!

(Daniele Monterosi)

BIOGRAFIA DANIELE MONTEROSI

Daniele Monterosi è un attore italiano.

Lavora in produzioni cinematografiche, teatrali e televisive, in progetti nazionali e internazionali, collaborando tra gli altri con registi come Michele Placido, Paolo Genovese, Carlo Lucarelli, Marco Pontecorvo, Francesco Vicario, Luca Verdone, Ivan Cotroneo, Tonino Zangardi, Piero Maccarinelli, Giancarlo Sepe, Malcolm Mackay, Robert Dornhelm, Jeoffrey Barish.

Per ulteriori info: https://www.danielemonterosi.com/

https://www.bohemian-symphony.com/