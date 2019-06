Fondatore nel 1926 della Congregazione dei Rogazionisti del Cuor di Gesù e delle Suore Figlie del Divino Zelo. Animato da una illimitata carità verso il prossimo, fin da giovane considerò mezzo efficacissimo per la salvezza di tutti gli uomini il comando di Gesù: “la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi.

Pregate (=Rogate) dunque il Padrone della messe perché mandi operai alla sua messe”. È unanimemente riconosciuto come l’apostolo della preghiera per le vocazioni e come padre dei poveri e degli orfani, per i quali istituì gli Orfanotrofi Antoniani.

Santo della carità, accoglieva tutti i bisognosi, ma non si è occupato in modo specifico dei sordi, tuttavia i Rogazionisti e le suore del Divino Zelo si occupano dei sordi a Messina, a Palermo, in Albania…

La sua festa cade il 1° giugno.

P.Vincenzo Di Blasio