Scuola e disabilità. Valditara propone di assumere 5.000 insegnanti di sostegno in più

E’ stato presentato dal Ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, un emendamento alla legge di Bilancio 2025 che contiene misure anche per gli alunni e studenti con disabilità, prevedendo l’assunzione di 5mila docenti di sostegno, a fronte della presenza di oltre 100 mila docenti di sostegno annualmente impiegati sull’organico di fatto.

Obiettivo: continuità didattica del sostegno

La proposta prevede che a partire dall’anno scolastico 2025/2026 vengano assunti nell’organico cinquemila nuovi insegnanti di sostegno, con l’obiettivo di dare una maggiore continuità didattica agli alunni e studenti con disabilità, per i quali il cambio di docenti è purtroppo assai frequente.

Il commento della FISH

FISH accoglie con favore il provvedimento, che mira a incrementare la qualità dell’offerta formativa e a valorizzare il personale scolastico, rappresenta un passo importante per dare una prima risposta concreta alle esigenze degli studenti con disabilità. “Finalmente vediamo un’attenzione concreta verso un sistema scolastico più inclusivo e capace di garantire pari opportunità e uguaglianza per tutti gli alunni e le alunne con disabilità” ha dichiarato il presidente FISH e consigliere CNEL, Vincenzo Falabella.

Tutte le misure dell’emendamento

Il maxi emendamento presentato da Valditara comprende anche altre misure per la scuola: di seguito una sintesi

– AUMENTO ORGANICO DI SOSTEGNO

La proposta emendativa di cui al comma 1-bis incrementa l’organico di diritto dei posti su sostegno di 5000 unità, a fronte della consolidata presenza di oltre 100 mila docenti di sostegno annualmente impiegati sull’organico di fatto

– AUMENTO FONDO TUTOR

La proposta emendativa di cui al comma 1-ter incrementa il fondo istituito dall’art. 1,comma 561, della legge n. 197/2022 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

– COPERTURA ASSICURATIVA

Il comma 1-quater autorizza la spesa di 20.000.000 per l’anno 2025, di euro 50.000.000 per l’anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola.

– GRADUATORIE PERSONALE AMMINISTRATIVO

La proposta emendativa di cui al comma 1-quinquies consente alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e nell’attuazione delle singole misure del PNRR, di avvalersi, per l’anno scolastico 2024/2025 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di istituto, in considerazione dell’esiguità del personale presente nelle scuole e dell’aggravio generato dalle numerose e complesse attività legate all’attuazione del PNRR.

In relazione agli oneri, viene autorizzata la spesa nel limite di 47 milioni di euro per l’anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cuI all’articolo 84, comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito che definisce anche la durata dei contratti attivabili, in base alle risorse disponibili

L’iter parlamentare

Ora la proposta emendatica dovrà afforntare l’iter parlamentare del testo, a partire della discussione in commissione, per una approvazione definitiva.

Per approfondire

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

