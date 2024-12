Terracina ha partecipato agli Stati Generali della Disabilità della Regione Lazio

Anche la Città di Terracina ha partecipato agli Stati Generali della Disabilità, l’evento che si è tenuto presso la Sala Tevere della Regione Lazio organizzato da FISH Lazio, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

L’Assessore alle Politiche Sociali Sara Norcia, infatti, ha partecipato come relatore alla seconda sessione dei lavori: “Il progetto di vita nell’infanzia, adolescenza ed età adulta”. Un appuntamento che è stato l’occasione per fare il punto sulle politiche per le persone con disabilità nel Lazio mettendo a confronto le diverse esperienze del mondo politico, delle associazioni e delle famiglie. Nel corso del suo intervento l’Assessore Norcia ha spiegato le azioni messe in campo dall’Amministrazione, in particolare l’assistenza specialistica, la CAA e l’assistenza domiciliare. L’Ente ha investito molto sull’assistenza specialistica, ha sottolineato l’Assessore, dal momento che la scuola è un pilastro fondamentale, la parte inziale del percorso che i ragazzi affrontano, e l’inclusione è l’unica strada per una società equa e giusta.

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, si tratta di una visione a trecentosessanta gradi, perché non è limitata alle sole persone anziane ma anche alle persone con disabilità e ai minori con disagi. Un’assistenza, insomma, interamente pensata per i fragili. Per quanto riguarda poi la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Terracina è riuscita a garantire la copertura totale per l’anno scolastico 2024/2025 a favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio. Dopo che la Regione Lazio ha ricondotto alla competenza dei Comuni l’assistenza CAA, mantenendo come propria competenza la gestione del servizio nell’ambito del solo ciclo scolastico di istruzione superiore secondaria di secondo grado, infatti, l’Amministrazione Comunale ha avviato subito un percorso, attraverso un dialogo anche con le dirigenti degli Istituti Scolastici, che ha portato ad impegnare una somma pari a 62 mila ero per il prossimo anno scolastico, mentre 110 mila euro per il 2025.

«È stato un grande piacere partecipare a questa giornata intensa di lavori che ci ha permesso di capire e analizzare ancora meglio le problematiche e le esigenze. Ho avuto modo di rappresentare il lavoro quotidiano dell’Amministrazione e dei nostri uffici e le prime risposte concrete ottenute. Scelte che arrivano dopo percorsi fatti di dialogo e soprattutto di ascolto e che ci hanno portato tra l’altro, primi in provincia, a garantire la copertura totale per la CAA per l’anno scolastico 2024/2025. Ogni Amministrazione ha il dovere di intervenire in modo tempestivo quando si parla di sociale», ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Sara Norcia.

«Eventi come gli Stati Generali della Disabilità sono occasioni di grande importanza perché offrono spunti interessanti e utili per l’intera comunità, che consentono alle Amministrazioni di comprendere meglio i percorsi necessari per garantire i diritti dei più fragili, la loro inclusione e partecipazione insieme alle loro famiglie», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

