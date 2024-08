Agevolazioni universitarie per studenti con disabilità

In merito alle agevolazioni universitarie per gli studenti con disabilità, ogni Ateneo universitario dispone di un regolamento interno. Di conseguenza, prima di iscriversi, è utile consultare il regolamento al fine di ricevere informazioni più dettagliate. Lo Stato prevede l’esonero totale in soli due casi (D.L. 68/2012 e la Legge 118/971):

studenti con una percentuale invalidante non inferiore al 66%

stranieri che hanno conseguito una borsa di studio dal Governo italiano per l’intero anno scolastico

studenti che hanno i requisiti di eleggibilità per conseguire la borsa al Diritto allo Studio

Gli studenti che possiedono una certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 possono beneficiare della completa esenzione dalle tasse universitarie. È necessario che l’invalidità riconosciuta sia pari o superiore al 66%. Per questo tipo di esenzione, non vengono applicati limiti di reddito o di ISEE. Inoltre, l’esonero totale delle tasse universitarie è concesso anche ai figli di individui che ricevono una pensione di inabilità.

Riferimenti normativi

L’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n.68 prevede che: “le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.”

L’articolo 30 della Legge del 30 marzo 1971 n.118 prevede che: “ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.”

Altre agevolazioni per studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento

Ecco un elenco completo delle agevolazioni offerte agli studenti con disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nelle università italiane. Gli studenti con disabilità o DSA possono beneficiare di una serie di misure pensate per favorire il loro percorso accademico. Tra queste, vi sono i posti riservati per categorie specifiche nei corsi a numero chiuso. Questa agevolazione garantisce un accesso più equo e mirato ai corsi universitari, permettendo agli studenti con necessità particolari di non essere esclusi a causa delle limitazioni fisiche o cognitive.

Inoltre, le università italiane prevedono test di ingresso appositi per studenti con disabilità. Questi test sono progettati per tenere conto delle particolari esigenze di questi studenti, assicurando che abbiano le stesse opportunità di accesso ai corsi di studio rispetto agli altri candidati. Le prove sono strutturate in modo da ridurre al minimo le difficoltà non pertinenti alle competenze accademiche.

Un’altra importante agevolazione riguarda gli strumenti compensativi per lo studio. Le università mettono a disposizione dispositivi e software specifici che facilitano l’apprendimento e lo studio, come audiolibri, sintesi vocale, registratori e computer con programmi di lettura automatica. Questi strumenti sono fondamentali per consentire agli studenti con DSA di superare le difficoltà legate ai loro disturbi e di seguire il programma di studi con successo.

La fondamentale presenza dei tutor

Il sostegno di un tutor è, inoltre, un’altra misura cruciale offerta agli studenti con disabilità o DSA. Infatti, i tutor forniscono un supporto personalizzato, aiutando gli studenti a organizzare il proprio lavoro, a comprendere meglio i materiali di studio e a sviluppare strategie efficaci per affrontare gli esami. Di conseguenza, la presenza di un tutor può fare una grande differenza nel percorso accademico di questi studenti, migliorando sia il loro rendimento che la loro autostima.

Le università offrono supporto aggiuntivo durante gli esami tramite tutor. Gli studenti possono avere più tempo per completare le prove. È permesso l’uso di strumenti compensativi durante gli esami e gli assistenti possono leggere o scrivere sotto dettatura. Questi accorgimenti garantiscono pari opportunità agli studenti con disabilità. Gli studenti possono dimostrare appieno le loro conoscenze e competenze e non vengono penalizzati dalle loro difficoltà specifiche.

Come ottenere le agevolazioni universitarie per studenti con disabilità o DSA?

Per richiedere agevolazioni per studenti con disabilità o DSA che rientrano nella Legge 104, è necessario presentare il verbale che attesta la condizione di disabilità. Indipendentemente dal possesso della Legge 104, al momento dell’iscrizione all’università, puoi contattare i seguenti uffici per ottenere informazioni e supporto riguardo le agevolazioni disponibili:

Ufficio DSA o Disabili

Segreteria universitaria

Referenti di facoltà per la disabilità

Rappresentanze studentesche

Ti suggeriamo di visitare prima il sito web dell’università di tuo interesse per verificare le agevolazioni offerte agli studenti con disabilità, così da sapere in anticipo se sono adatte alle tue esigenze specifiche.

Redazione Ability Channel tv

di Angelo Dino Surano