Gruppo FS, Trenitalia amplia il servizio di video-interpretariato LiS: accessibilità estesa a 23 stazioni italiane

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha ampliato il progetto di accessibilità ai servizi di vendita e assistenza per le persone sorde, estendendo l’iniziativa gratuita di video-interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) a nuove stazioni italiane. Dopo il successo della fase iniziale, che vedeva il servizio attivo in sei grandi stazioni – Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale e Roma Termini – l’iniziativa è stata estesa a partire da aprile 2025 ad altri diciassette scali ferroviari. Tra questi rientrano Pescara, Lamezia Terme, Venezia Santa Lucia, Potenza, Trieste, Ancona, Termoli, Torino Porta Nuova, Bari Centrale, Cagliari, Palermo, Trento, Foligno, Aosta, Roma San Pietro, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, raggiungendo così un totale di ventitré presidi distribuiti sull’intero territorio nazionale.

Avviato nel 2024 con l’obiettivo di agevolare la comunicazione e migliorare l’esperienza di viaggio della clientela sorda segnante, una comunità che conta oltre 40.000 persone in Italia, il servizio di video-interpretariato LIS consente agli utenti di mettersi in contatto con il personale Trenitalia in meno di un minuto, facilitando richieste di assistenza, informazioni sui servizi e altre necessità legate al viaggio. Il servizio è accessibile attraverso i Tablet forniti da Trenitalia oppure mediante la scansione di un QR Code direttamente dal dispositivo del cliente. È disponibile ogni giorno, compresi i festivi, presso biglietterie, desk di vendita e assistenza Trenitalia e all’interno dei FRECCIALounge, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 18:00. Particolare attenzione è stata rivolta al nodo di Roma, dove il servizio è stato potenziato nelle quattro principali stazioni per offrire maggiore supporto ai viaggiatori in occasione del Giubileo.

Il progetto, nel suo primo anno di sperimentazione, ha ricevuto un’accoglienza estremamente positiva: il 100% dei clienti sordi che hanno utilizzato il servizio ha espresso un elevato livello di soddisfazione, risultato attribuibile ai tempi di attivazione particolarmente rapidi e agli standard qualitativi garantiti. A supporto di questa iniziativa, Trenitalia ha anche avviato un importante programma di formazione dedicato al proprio personale: oltre 650 dipendenti, appartenenti ai settori Alta Velocità, Intercity e Regionale, sono stati già formati – o sono in corso di formazione – per rispondere efficacemente alle esigenze specifiche della clientela sorda.

Questa azione si inserisce nel più ampio piano strategico del Gruppo FS Italiane, che punta a rendere i propri servizi sempre più inclusivi e attenti alle necessità di una clientela eterogenea. A dimostrazione dell’impegno concreto verso l’accessibilità, Trenitalia ha istituito, a dicembre scorso, una nuova struttura all’interno della Direzione Pianificazione Industriale: l’”Accessibility Management“, creata per promuovere il miglioramento continuo dei livelli di accessibilità e favorire il dialogo costante con stakeholder e associazioni impegnate nel mondo della disabilità, in stretto coordinamento con il Gruppo FS.

