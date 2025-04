Corsi di primo soccorso nella Lingua dei Segni

Carpi, l’iniziativa è promossa dalla Croce Blu di Soliera con l’Associazione Sordi. “Importante acquisire le giuste conoscenze”

Un corso di primo soccorso in Lis (Lingua dei Segni Italiana), per aiutare e sostenere le persone sorde. L’iniziativa, decisamente innovativa, la prima di questo genere rivolta alle persone non udenti nel territorio, è promossa dalla Croce Blu di Soliera in collaborazione con l’Associazione Sordi di Carpi. Si svolgerà dal 6 al 27 maggio: quattro serate di formazione in cui saranno spiegate le nozioni di base di primo soccorso, cosa fare e cosa non fare nelle situazioni di emergenza, dal modo corretto di eseguire la chiamata al 112 al primo soccorso nei piccoli incidenti domestici, dalle azioni da mettere in campo nelle emergenze maggiori, come ictus, infarto o incidente stradale ai cenni di disostruzione e rianimazione di un adulto e in età pediatrica.

Le traduzioni in Lis saranno a cura di due volontari dell’Associazione Sordi, cui si affiancheranno come coadiutrici due suore delle Figlie della Provvidenza di Santa Croce.

L’idea è stata lanciata da due volontari della Croce Blu di Soliera, i carpigiani Stefania Garuti ed Ennio Apicella, è stata subito accolta favorevolmente da tutte le parti coinvolte. “Un anno e mezzo fa – racconta Stefania – io e mio marito abbiamo tenuto il corso di preparazione alla Cresima a un ragazzo sordo: tra i suoi parenti e amici c’erano persone non udenti, così abbiamo contattato la scuola Figlie della Provvidenza di Santa Croce per garantire la traduzione.. Di qui – proseguono i coniugi – è nata l’idea di celebrare una volta al mese in San Bernardino Realino con la traduzione per i non udenti, cosa che accade da circa un anno. Inoltre, abbiamo ripreso un progetto accantonato per il Covid: fare un corso base di primo soccorso ai sordi e abbiamo contattato la relativa associazione che ci aiuta anche per le messe”.

Una proposta accolta con grande entusiasmo: “L’integrazione passa anche attraverso la formazione e la conoscenza”, afferma il presidente dell’Associazione Sordi di Carpi, Claudio Miriati, sottolineando l’importanza di fornire “le giuste informazioni e strumenti per affrontare le emergenze.

Grazie a questa iniziativa – prosegue Miriati – i partecipanti acquisiranno le competenze per intervenire tempestivamente in caso di necessità, contribuendo così a creare un ambiente più sicuro per tutti, secondo quelli che sono i nostri obiettivi, offrire opportunità formative che migliorano la qualità della vita dei sordi e promuovere una cultura di sensibilizzazione e inclusione.

Questo corso di primo soccorso tenuto in Lis è un passo significativo verso l’autonomia e la sicurezza della comunità sorda, e rappresenta un esempio di come possano nascere collaborazioni fruttuose per il benessere collettivo”. Il primo incontro, martedì 6 maggio, nella sede Croce Blu Soliera; gli altri tre in quella dell’Associazione Sordi di Carpi, via Lunga 1-3, Carpi. Il corso è gratuito con iscrizione.

di Maria Silvia Cabri

Redazione Il Resto del Carlino