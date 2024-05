“È un momento molto importante per la Comunità scolastica del nostro Liceo consegnare oggi al territorio monregalese i risultati di un progetto che dimostra l’attenzione all’inclusione da parte della nostra scuola”, così ha commentato il Dirigente del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” Bruno Gabetti la cerimonia svoltasi sabato mattina a Piazza.

L’alunno Francesco Viola della classe 3C del Liceo delle Scienze Umane, coadiuvato dalle sue insegnanti Marzia Tomaselli, Marzia Arena, Aurora Borgna, Monica Abbona e dalla famiglia, ha realizzato alcuni libricini illustrativi ed esplicativi di alcune chiese di Mondovì: la Cattedrale di San Donato, la Chiesa di San Giovanni e Sant’Evasio (Carassone), la Chiesa di San Pietro (Breo), la Chiesa di Sant’Agostino (Breo), la Parrocchia-Santuario del Sacro Cuore (Altipiano), la Chiesa Cuore Immacolato (Via Cuneo). Sono stati fatti con il metodo della LiS (Lingua dei Segni Italiana) poiché Francesco è un alunno non udente: in questo modo tutte le persone nella sua condizione potranno avere accesso a informazioni utili rispetto a ciò che vedono.

Proprio per questo motivo sabato Francesco ha consegnato il lavoro di questi mesi al Vescovo di Mondovì, Mons. Egidio Miragoli, e alla Città di Mondovì, rappresentata dall’Assessore Alessandro Terreno, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e dell’Assessore Francesca Bertazzoli. Entrambi hanno ringraziato per un’iniziativa che ha saputo coinvolgere ragazzi e ragazze (alcuni studenti del Triennio, infatti, stanno seguendo un corso per imparare la LiS), dimostrando inoltre la grande collaborazione dei docenti e delle figure educanti coinvolte.

Questo servizio è, ora, a disposizione di tutta la comunità di Mondovì: un ottimo esempio di inclusione e di sinergia con il territorio.

Redazione IdeawebTv