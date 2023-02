Scuola di Buenos Aires cerca Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione specializzato/a in LIS

PUBBLICITA

La Scuola italiana paritaria “Cristoforo Colombo” di Buenos Aires (Argentina), riconosciuta dal MIUR, cerca un/a ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, specializzato/a in LiS lingua italiana dei segni, che affianchi il docente di sostegno per l’inclusione di un’allieva con disabilità uditiva e del linguaggio a partire da settembre 2023.

Requisiti richiesti:

1. formazione come Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione per sordomuti con specializzazione in LiS lingua italiana dei segni

4. esperienza nel profilo professionale richiesto in scuole in Italia e/o all’estero

Inviare il C.V. secondo il modello europeo europass all’indirizzo mail cv@cristoforcolombo.org.ar ponendo nell’oggetto “assistente all’autonomia e alla comunicazione LIS”

Le condizioni contrattuali verranno comunicate a seguito del primo colloquio conoscitivo.