Musei senza barriere, approvato il bando

E’ l’obiettivo del bando pubblico approvato dalla Giunta provinciale di Trento, su indicazione dell’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, che sostiene le iniziative progettuali dei musei rivolte a rendere fruibili installazioni permanenti, mostre e alcune delle principali offerte culturali del territorio trentino alle persone sorde o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari.

“Il Bando punta a rendere inclusivi e accessibili anche alle persone con disabilità uditiva gli spazi museali trentini, il tutto attraverso l’utilizzo innovativo della tecnologia: è un percorso che ci arricchisce tutti, perché da un lato si facilita l’accesso alle informazioni e alla cultura, dall’altra si promuove la comprensione delle sfide affrontate dalle persone sorde o ipoacusiche, favorendo una cultura della diversità e del rispetto reciproco e garantendo che tutti possano partecipare pienamente alla vita culturale del nostro territorio”, queste le parole dell’assessore Tonina.

Il progetto prevede un finanziamento statale, nell’ambito del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, che per il 2024 è pari a 50.000 euro, da destinarsi a musei collocati sul territorio del Trentino, ad esclusione dei musei della Provincia.

Requisiti

Possono presentare domanda di contributo i musei collocati sul territorio trentino ad esclusione dei musei della Provincia.

Progetti

Sono oggetto di contributo i progetti non ancora realizzati, finalizzati a rendere fruibili le installazioni permanenti e le principali offerte museali del territorio da persone sorde o con ipoacusia. Le attività ammesse a finanziamento sono:

realizzazione di video con sottotitolazione o interprete in LiS;

creazione di QR code che forniscono informazioni sui contenuti dei musei in diverse lingue;

installazione di sistemi di audioguide e videoguide per persone sorde o con ipoacusia;

realizzazione di App per smartphone e tablet che consentono di visitare i musei in modo interattivo abbattendo le barriere.

Domande

Le domande di contributo, vanno presentate all’UMSE Disabilità ed Integrazione socio-sanitaria della Provincia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale, con una delle seguenti modalità:

consegna diretta presso l’UMSE Disabilità ed Integrazione socio-sanitaria, Provincia autonoma di Trento, via Gilli n. 4, 38121 Trento;

a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all’UMSE Disabilità ed Integrazione socio-sanitaria, Provincia autonoma di Trento, via Gilli n. 4, 38121 Trento;

per via telematica alla casella di posta elettronica certificata umse.disabili_integrasociosan@pec.provincia.tn.it.

Contributi

I singoli progetti potranno essere finanziati fino alla misura massima di 5.000 euro e comunque non oltre il 90% della spesa ammessa; nel presentare il progetto ciascun museo deve indicare nella domanda l’impegno a co-finanziare in misura non inferiore al 10%.

Info

UMSE disabilità ed Integrazione socio-sanitaria, tel. 0461 494000, mail umse.disabili_integrasociosan@provincia.tn.it

Il bando e la modulistica per la domanda saranno scaricabili dalla pagina “Musei senza barriere” nella sezione Servizi del sito istituzionale www.provincia.tn.it