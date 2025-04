Uk, polizia britannica accusa uomo sordo seduto in panchina di crimine d’odio …

Una donna è intervenuta spiegando all’agente: “L’uomo è parzialmente sordo”

Scene surreali in Gran Bretagna dove un uomo parzialmente sordo è stato accusato dalla polizia britannica di “crimine d’odio” per aver detto “parla inglese“.

Gli agenti oltretutto non erano presenti ai fatti di cui accusano l’uomo, come hanno effettivamente dichiarato. L’anziano, seduto su una panchina e in un contesto di totale normalità è stato avvicinato da un agente che ha insinuato che “apparentemente” l’uomo avrebbe detto tra sé e sé “parla inglese“. L’accusato si è quindi difeso affermando che in realtà avrebbe detto “parla chiaro“. Una donna è poi intervenuta decidendo all’agente di polizia che l’anziano “è parzialmente sordo“, il che spiegherebbe la totale ingenuità delle parole dell’anziano.

L’agente ha poi proseguito affermando che le presunte parole dall’uomo potrebbero essere classificabili, “secondo alcuni“, come “crimine d’odio“, a quel punto la reazione delle persone radunatesi attorno alla scena è stata unisona: “Ma per favore, sapevamo che sarebbe successo questo“.

