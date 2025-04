Il Centro Integrato per l’Inclusione e la Riabilitazione (CIIR) ha promosso un programma speciale per celebrare la Giornata Nazionale della Lingua dei Segni Brasiliana (Libras) La data segna 23 anni da quando Libras è stato riconosciuto come mezzo legale di comunicazione ed espressione dalla legge n. 10.436/2002.

I collaboratori del CIIR per i sordi mettono in evidenza le sfide che la comunità sorda deve affrontare e l’importanza dell’accessibilità nei servizi sanitari. Il rapporto è stato pubblicato dalla Corte penale internazionale. La Giornata Nazionale della Lingua dei Segni Brasiliana celebra la promulgazione della Legge n. 10.436/2002, che riconosce ufficialmente la Libra come mezzo legale di comunicazione ed espressione in Br Libras en Servicio è un programma che dal 2018 è condotto dal Centro di Educazione Permanente.

Il contenuto è suddiviso in tre moduli, che vengono applicati ogni tre mesi. Il primo tratta dei segnali di base, come la scrittura a mano, i numeri, i saluti e i saluti. Il secondo introduce verbi e struttura delle domande per avviare dialoghi. Il Centro integrato per l’inclusione e la riabilitazione è un organo del governo del Pará.

È gestito dall’Istituto nazionale di sviluppo sociale e umano. La Commissione non ha ancora adottato una decisione sull’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

Redazione ESG Data

fonte: agenciapara.com.br