CaixaBank ha introdotto un innovativo servizio che rende più semplice per i clienti non udenti accedere ai servizi bancari in filiale. Grazie all’iniziativa SVisual, è possibile utilizzare un sistema di interpretariato video simultaneo che fornisce traduzioni in lingua dei segni, permettendo una comunicazione immediata e senza barriere con il personale.

Come funziona il servizio

SVisual mette a disposizione interpreti qualificati che, tramite una connessione video, traducono in tempo reale le informazioni sui servizi offerti dalla banca. Per accedere a questa funzionalità, i clienti possono prenotare un appuntamento inviando un’e-mail al direttore della filiale o utilizzando l’app CaixaBankNow.

Implementazione e futuro

L’iniziativa è stata lanciata in fase pilota in 120 filiali distribuite in tutte le regioni autonome della Spagna e si prevede che entro il primo trimestre del 2025 sarà attiva in tutta la rete di CaixaBank. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la “Fundación CNSE para la supresión de las barreras de comunicación” , un’organizzazione non-profit impegnata nell’eliminazione delle barriere comunicative, ed è supportato dalla rete della Deaf People’s Association.

Accessibilità a 360 gradi

Oltre al servizio SVisual, CaixaBank sta adottando altre misure per migliorare l’accessibilità dei propri servizi, quali gli sportelli automatici inclusivi, ATM dotati di schermo ad alto contrasto e video esplicativi in lingua dei segni e supporto vocale per clienti non vedenti e carte bancarie in Braille che dal 2022 sono operativi in tutte le filiali CaixaBank, offrendo scrittura e lettura in Braille.

Grazie a queste iniziative, CaixaBank dimostra un forte impegno nell’eliminazione delle barriere per le persone con disabilità, garantendo a tutti i clienti pari accesso ai servizi bancari.