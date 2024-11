“Vorrei unirmi alla squadra francese di handisport”: il bowling, una passione per questo giocatore non udente di Vannes e Auray

Guillaume Tréhin, 33 anni, è un giocatore non udente e parteciperà questo fine settimana alla finale del campionato francese per giocatori non udenti, che si svolge per la prima volta a Vannes. “Ho giocato a calcio, ma spesso ero in panchina. Per me, è uno sport egoistico. Negli ultimi due anni e mezzo, ho praticato il bowling e la situazione è diversa; c’è rispetto tra di noi, un buon clima e ci divertiamo. È uno sport che combina le prestazioni individuali con il successo di squadra, poiché competiamo come una squadra.” Il bowling gli ha permesso di sviluppare una passione sportiva. Oltre a perfezionare i suoi lanci, rappresenta anche un buon esercizio mentale.

Guillaume Tréhin, un postino di Locminé, sarà carico di energia questo fine settimana per brillare sulle piste del Master, dove si allena con il suo club, il Bowling Club di Vannes (BCV). La competizione sarà agguerrita, ma insieme ai suoi tre compagni di squadra—sua moglie Iliana, Jean-Michel Durant (BCV) e Thierry Charrier (Nantes)—sogna la vittoria sul suo campo. Poiché questa competizione è dedicata ai non udenti, dovrà togliere il suo apparecchio acustico. “Quando lo indosso, posso sentire la palla rotolare. Non sarà il caso qui, e faccio un po’ di fatica,” ammette l’uomo che ha scoperto il bowling attraverso i social media.

“È così che ho incontrato un giocatore che è campione europeo e mondiale di handisport. Ho iniziato per divertimento e mi è piaciuto così tanto che ho deciso di competere. Oggi faccio parte del collettivo della Francia handisport; siamo in dodici in tutta la Francia. Vorrei entrare a far parte della squadra handisport della Francia, ma i criteri sono molto alti.” Guillaume Tréhin detiene due licenze: una per l’handisport presso l’Olympique Clubs Sourds di Auray, di cui è presidente da settembre—il club che organizza la finale a Vannes insieme al Master Factory—e un’altra al BC Vannes, dove compete nel campionato R2.

Anche se questo sport rimane relativamente di nicchia, va notato che il BCV è il secondo club più grande della Bretagna, dopo Rennes, per quanto riguarda i tesserati. “Abbiamo 82 partecipanti con sette squadre che competono nel campionato, inclusa una squadra femminile, e la nostra prima squadra gioca in N3.

Il club esiste dal 1990, dopo l’apertura del Bowling Master Factory,” ricorda Hervé Lebreton, presidente giocatore del BCV e proprietario del Master. Per lui, ospitare la finale del campionato francese è un passo positivo. “Per l’immagine e per il club che ha tre partecipanti dell’handisport, è fantastico.” Non c’è dubbio che i 36 concorrenti in gara apprezzeranno la qualità delle piste preparate da Joffrey Levanen, il miglior giocatore del BCV e meccanico del bowling al Master.

Con le piste ristrutturate un anno fa, ci si aspetta che i partecipanti raggiungano punteggi elevati, che è il loro obiettivo.

Redazione Footboom1