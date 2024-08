Il Consiglio di Stato della Protezione Civile approva la proposta di lingua dei segni messicana in PC

Il Consiglio di Stato della Protezione Civile approva all’unanimità la proposta dei Neologismi del Campo Semantico in Lingua dei Segni Messicana.

Questo strumento di comunicazione aiuterà la comunità dei sordi in situazioni di emergenza. Il Consiglio di Stato ha congratulato e ringraziato INGUDIS e le istituzioni sociali che hanno partecipato a questo grande lavoro. In questa sessione del Consiglio di Stato, Carlos Daigoro Fonce Segura è stato anche presente a nome di José Grimaldo Colmenero. Il progetto sarà presentato all’Unione nazionale dei sordi per approvazione.

Lo sforzo per creare i Neologismi del campo semantico in lingua dei segni messicana nella protezione civile è iniziato formalmente nel 2021 e si concluderà nel 2024. Le proposte dei programmi di protezione civile sono state approvate all’unanimità. Programma speciale di protezione civile per l’attenzione ai fenomeni socio-organizzativi originato dal 52° Festival Internazionale di Cervantino.

Programma di protezione civile statale per la partecipazione a fenomeni socio-organizzativi originati dal giorno dei morti 2024.

Redazione ESG Data

fonte: boletines.guanajuato.gob.mx