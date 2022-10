Festival dei sordi di Edimburgo 2023

PUBBLICITA

Dopo il successo dell’inaugurazione dell’Edinburgh Deaf Festival, siamo lieti di annunciare che tornerà l’anno prossimo, da venerdì 11 a domenica 20 agosto 2023.

PUBBLICITA

Organizzato da Deaf Action, il festival di quest’anno è stata una celebrazione della cultura, della lingua e dell’identità dei sordi. Con oltre 100 spettacoli tra cui commedie, teatro, cabaret e tour del patrimonio, il festival ha messo gli artisti sordi al centro della scena per tutti da vedere. Abbiamo accolto con favore sia il pubblico sordo che quello udente per sperimentare il meglio che la nostra comunità ha da offrire e non vediamo l’ora di rifare tutto l’anno prossimo.

Philip Gerrard, CEO di Deaf Action, ha dichiarato: “Abbiamo realizzato qualcosa di veramente rivoluzionario e gettato il seme da cui la celebrazione delle arti sorde e del BSL può continuare a crescere in Scozia. Sono entusiasta che il festival tornerà nel 2023 dopo lo straordinario successo del festival di quest’anno”.

L’annuncio delle date del 2023 evidenzia il nostro impegno nel fornire una stagione dei festival accessibile; qualcosa che la comunità dei non udenti può chiamare proprio, mentre introduce la cultura e le arti dei non udenti a un pubblico mainstream.

Il festival del 2023 si baserà sul successo di quest’anno, offrendo opportunità ad artisti e artisti sordi di mostrare i loro talenti, ponendo al contempo la comunità e tutto ciò che ha da offrire al centro della scena.

Segui il Festival dei sordi di Edimburgo Facebook, Instagram & Twitter