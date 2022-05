Sposa sorda, il prete celebra il matrimonio in lingua dei segni

PUBBLICITA

In Brasile un prete ha deciso di celebrare un matrimonio in lingua dei segni brasiliana, perché la sposa è sorda, così avrebbe potuto tranquillamente comprendere tutta la cerimonia. Gli sposi erano sorpresi quando il sacerdote ha iniziato a segnare, parlando però in portoghese per le persone udenti invitate a nozze. Una bella sorpresa per la coppia.

PUBBLICITA

di Morena Ferri

Adrielly Monteiro, la giovane sposa, ha detto che la coppia era emozionata quando il prete ha iniziato a segnare in Libras, la lingua dei segni brasiliana:

Il primo sentimento è stato di rispetto, poiché il sacerdote ha usato la Libras durante tutta la cerimonia, assicurando che noi, come sposi, potessimo avere accesso al sacramento del matrimonio nella nostra lingua . Eravamo molto emozionati.

Il matrimonio si è svolto il 10 gennaio scorso, dopo essere stato posticipato a causa della pandemia. Gli sposi si sono giurati amore eterno, anche in lingua dei segni, nella città di Lajedo. Don Aluizio Ricardo Aleixo ha dato così a tutti dimostrazione di cosa siano sensibilità e inclusione.

Adalberto Ferreira, lo sposo, ha detto che non si aspettava che il prete usasse la Libras. E nessuno dei presenti era al corrente del fatto, tanto che erano stati anche chiamati due interpreti di lingua dei segni per tradurre la cerimonia per i sordi.

Per me il momento della festa è straordinario. Il fatto che sia in Libras è il compimento di una missione, una missione che ho ricevuto da Dio per evangelizzare anche i sordi, per comunicare la parola, attraverso la lingua dei segni.

Queste le parole di padre Aluízio al termine della funzione religiosa. Per la sposa è un gesto di grande accoglienza: