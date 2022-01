PUBBLICITA

Secondo il servizio giuridico della Fondazione svizzera dei sordi 114 casi sono stati trattati perché hanno subito discriminazioni nella vita quotidiana. Un numero in aumento rispetto agli altri anni

di Keystone-ATS/MMINO

Al lavoro, nell’istruzione o in ospedale: le persone sorde sono ancora discriminate nella vita quotidiana. Solo l’anno scorso, il servizio giuridico della Federazione svizzera dei sordi (FSS) ha dovuto trattare 114 casi a questo proposito. Nel 2020 erano stati 108 e l’anno prima 106.

Alcuni esempi

Spesso il problema sta nel fatto che ai sordi non viene messo a disposizione un interprete della lingua dei segni, ha comunicato oggi FSS. Per esempio, un padre sordo che ha portato per un’emergenza la figlia in ospedale non ha avuto la possibilità di avere un traduttore perché tale servizio è previsto solo per i pazienti sordi e non per i loro parenti. Un’altra persona sorda non ha ottenuto alcuna informazione dal suo consulente bancario durante una video conversazione in quanto l’interprete della lingua dei segni presente non era autorizzato ad avere informazioni personali. Per questo, l’uditore aveva bisogno prima di tutto di una procura.