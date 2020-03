Nyle Dimarco potrebbe aver contratto il Coronavirus, il modello e attore rifiuta però di sottoporsi al test e il motivo è sorprendente: ecco cosa è successo

Nyle Dimarco è noto per la sua partecipazione a reality del calibro di America’s Next Top Model e Dancing Whit The Stars, vinti rispettivamente nel 2015 e 2016.

L’attore e modello di origini italiane potrebbe aver contratto il Covid-19, come rivelato dal diretto interessato su Twitter. Dimarco ha rivelato di avere i sintomi del virus ma di non volersi sottoporre al test, il motivo che lo ha spinto a prendere questa decisione è incredibile.

Nyle Dimarco in un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ha rivelato di avere i sintomi del Coronavirus ma di aver preso la decisione di non sottoporsi ad alcun test.

L’ex vincitore della versione statunitense di Ballando con le Stelle ha descritto la sua condizione attraverso la lingua dei segni americana, il giovane è infatti nato da due genitori sordi.

Il modello e attore è fortunatamente riuscito a mantenere la calma e, una volta identificati i sintomi ed essersi messo in autoquarantena, ha chiamato il suo medico curante che lo ha seguito telefonicamente per il decorso della malattia. Dopo un iniziale peggioramento delle sue condizioni respiratorie si trova ora in via di guarigione.

Perché ha rifiutato il test?

Nyle Dimarco ha deciso di non sottoporsi ad alcun test per verificare se effettivamente avesse contratto il Covid-19: “In un mondo perfetto avrei fatto il test” ha spiegato il modello e attore dopo aver sottolineato l’importanza dei test nella lotta al Coronavirus.

“Negli Stati Uniti non ci sono abbastanza test per tutti” ha proseguito poi l’attore commuovendo i suoi seguaci: “Incoraggio fortemente coloro che non hanno problemi respiratori di permettere ai pazienti malati di sottoporsi al test.”

L’attore e modello ha poi sottolineato l’importanza dell’autoisolamento, invitando i suoi seguaci ad avere un atteggiamento di solidarietà nei confronti del prossimo.