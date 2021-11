Pubblicità

Tutti dovrebbero poter viaggiare comodamente in treno e godersi al meglio il proprio viaggio!

Le compagnie ferroviarie in Italia e in Europa mettono a disposizione servizi e sconti dedicati per i passeggeri affetti da disabilità, per garantire il massimo comfort e un’esperienza piacevole e sicura su rotaie.

Per questo Trainline ha deciso di creare una guida per aiutare i viaggiatori che richiedono assistenza a conoscere tutte le condizioni delle diverse compagnie ferroviarie, in una sola pagina!