A Napoli disabili in carrozzella fino a 3 ore in fila per il vaccino Covid

Code e attese di oltre 3 ore al Vaccine Center della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid19, oggi 14 aprile 2021. In fila tantissimi anziani, malati o fragili e over 80 anni, molti non deambulanti, con grucce, bastoni e sedie a rotelle.

Molte lamentele da parte dei pazienti in attesa della vaccinazione anche per ore, in molti casi accompagnati dai loro familiari caregiver. Molti, infatti, convocati attorno alle 12, non hanno potuto bere, mangiare o prendere pillole e hanno dovuto aspettare in condizioni di estrema difficoltà. I pazienti fragili non deambulanti dovrebbero avere almeno una corsia preferenziale, considerando che anche dover espletare un bisogno fisiologico, allontanandosi temporaneamente dalla fila, per loro può comportare notevoli difficoltà.

Ad un certo punto, racconta uno dei presenti a Fanpage.it, c’è stata anche tensione, perché alcune persone hanno lamentato che alcuni dei pazienti non rispettavano la fila e hanno presentato delle rimostranze al personale della security che stava mantenendo l’ordine delle file. “In diverse occasioni è venuto a mancare il distanziamento – racconta uno dei pazienti a Fanpage.it – c’erano tantissime persone in attesa, molte non deambulanti, con file di oltre 3 ore. Condizioni molto disagevoli, purtroppo, per persone fragili. Il personale che era in servizio al terminali poi non era sufficiente a garantire lo scorrere rapido delle file”.

Ad oggi, intanto, in Campania, sono 1.145.400 le somministrazioni di vaccini effettuate, secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 844.613 cittadini. Di questi 300.787 hanno ricevuto la seconda dose.

Sono arrivate all’aeroporto di Napoli le 148.000 dosi di vaccino Pfizer contro il covid19 attese oggi in Campania. L’Unità di Crisi le ha ricevute e ha iniziato subito la distribuzione in tutte le Asl della regione. Da domani potranno ripartire con maggiore intensità le vaccinazioni dopo due giorni in cui è stato somministrato agli anziani dai 70 ai 79 anni soprattutto Astrazeneca, unico vaccino di cui c’era una certa riserva.