Iniziativa in programma il 22 e 23 settembre a Rimini

Si svolgerà a Rimini, il 22 e il 23 settembre, “EXPO AID 2023 – Io, persona al centro”: un evento istituzionale, promosso dal Ministro per le disabilità, che coinvolgerà il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

Nel corso dell’evento, in cui sarà presente anche un’area espositiva per favorire la condivisione e diffusione di buone pratiche ed esperienze innovative, si svolgeranno momenti di incontro e confronto per rafforzare una nuova cultura dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità.

In allegato alla pagina la lettera d’invito per Sindaci e Amministratori locali della MInistra Alessandra Locatelli.

ALLEGATI

Tutte le informazioni sul programma e le modalità per partecipare sono disponibili sul sito www.expoaid.it

Redazione Anci Lombardia