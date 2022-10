Villa Litta e la bellezza per tutti distillata nella brochure di supporto alle visite accessibili

PUBBLICITA

Prosegue il progetto #VillaLittaforEnlightenment presentato a fronte del bando per la Cultura di Fondazione Cariplo in collaborazione con Istituto dei Ciechi. L’accessibilità è il cuore di questo progetto e della valorizzazione dei luoghi culturali che ha saputo costruire itinerari di visita e proposte dedicate nella mission che la bellezza senza tempo di Villa Litta è e deve sempre più essere sinonimo di gioia per TUTTI, in tutte le epoche.

PUBBLICITA

Ufficio stampa Villa Visconti Borromeo Litta – Linate (Mi)

Il progetto è stato concretizzato dall’associazione Amici di Villa Litta (che da oltre trent’anni si occupa, unitamente al Comune di Lainate, della valorizzazione di Villa Visconti Borromeo Litta) e alla preziosa collaborazione con Ente nazionale Sordi sez. provincia di Milano e dell’Istituto Ciechi di Milano.

Tante azioni importanti una prima visita esplorativa effettuata in Novembre 2021 con Dott. Franco Lisi, la formazione in aula tenuta da Dott. Aurelio Sartori seguita da visita di verifica con Dott.ssa Elisabetta Corradini, la conferenza stampa congiunta di giugno con ENS. Non possiamo non ricordare “Dialogo nel buio” due appuntamenti di cui l’ultimo seguito da formazione in aula tenuto sempre dalla Dott.ssa Elisabetta Corradini (esperta in sensorialità).

Successo anche nei diversi appuntamenti con Dott. Aurelio Sartori (responsabile settore materiale didattico) per la preparazione della brochure che verrà utilizzata come supporto alla visita e proprio dal 22 ottobre sarà prenotabile la prima visita direttamente dal sito della Villa che si arricchirà dunque di una nuova attenzione all’inclusione perché la cultura è di tutti e per tutti a partire dal magnifico Ninfeo che grazie a un video in Lingua dei Segni per i non udenti e alle pubblicazioni e guide in braille per i non vedenti verrà raccontata in un modo speciale e inclusivo.

Il dott. Franco Lisi, dell’Istituto Ciechi di Milano: “Il risultato a cui siamo arrivati e che presentiamo orgogliosamente è frutto di un reciproco scambio tra professionisti, partito grazie al progetto #VillaLittaforEnlightenment presentato a fronte del bando per la Cultura di Fondazione Cariplo.

La sintonia che si è da subito creata ha fatto sì che, addirittura di là dei contenuti del previsti nel bando stesso, sia nato e abbia germogliato un prezioso confronto non solo tra professionisti ma tra persone, uomini e donne che con vera passione si sono dedicate a questo progetto. Tutti i partecipanti si sono messe in gioco, anche al di là dei singoli ruoli ed è questo che mi fa pensare senza indugio al prosieguo di questa stimolante collaborazione con Villa Litta.

La differenza la fanno le persone, soprattutto sugli elementi di fruizione tattile, dove sta alla sensibilità di ognuno segnalare le zone più importanti e soffermarsi su particolari interessanti di indubbio fascino. Sono ansioso di verificare la reazione dei non vedenti nell’utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione a Villa Litta per avere feedback concreti.”

APPUNTAMENTO DUNQUE ALLE ORE 15.30 DI SABATO 22 OTTOBRE ALLE ORE 15.30 PER VIVERE LE PARTICOLARI EMOZIONI DI QUESTA VISITA SENSORIALE

Info:

Prenotazione obbligatoria: Link -> Villa Litta Lainate – Villa Litta accessibile: visita sensoriale per non vedenti e ipovedenti

Tel. 029374282 –

Mail: segreteria@villalittalainate.it