Siena – Una fase della vita fra le più complesse, difficile da gestire e interpretare perché portatrice di cambiamenti che coinvolgono tutti. L’adolescenza è il tema del secondo appuntamento de I Venerdì del Pendola, il cartellone di incontri dedicati alla lingua e cultura sorda organizzato da MPDFonlus e patrocinato dall’ENS Sez. Prov.le Siena.

Venerdì 22 novembre dalle 15,30 alle 17,30 insieme a Valentina Foa, psicologa sorda, e Lia Rusca, medico e direttore SC Medicina Riabilitativa ASL Biella, rifletteremo sulle sfide e i rischi tipici dell’adolescenza, ma anche delle opportunità e delle strategie da poter attivare per sopravvivere al cambiamento emotivo, cognitivo, relazionale e sociale che coinvolge tutti: l’adolescente e le persone che fanno parte della sua vita.

L’incontro sarà come sempre a ingresso libero e accessibile a persone sorde e udenti grazie a un servizio di interpretariato italiano /Lingua dei Segni italiana e si terrà presso la sede di MPDfonlus in via Silvio Enea Piccolomini, 2 a Siena.

Per informazioni info@mpdfonlus.com

Il programma completo dei Venerdì del Pendola è disponibile su www.mpdfonlus.com

BIOGRAFIE RELATORI

Valentina Foa

Psicologa sorda e consulente in sessuologia.

Ha conseguito una borsa di studio di ricerca ENS-Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione-CNR ‘Daniela Fabbretti’ su: “L’impianto cocleare: aspetti socio-culturali, linguistici e psicopedagocici” ed è stata collaboratrice del gruppo sui meccanismi cerebrali di plasticità multisensoriale associati alla sordità profonda presso CIMeC.

Docente di psicologia e comunicazione in corsi di formazione per docenti sordi, assistenti alla comunicazione e interpreti. Collabora con MPDFonlus per un servizio di consulenze psicologiche a tariffe agevolate.

Lia Rusca

Medico specialista in fisiatria e in foniatria, lavora all’Asl di Biella, dove dirige il reparto di riabilitazione. Si occupa della riabilitazione delle disabilità motorie e comunicative, con particolare attenzione all’età evolutiva, sia a livello clinico che formativo.

