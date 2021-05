SP ENS Ascoli-Fermo Area Giovani Sordi organizza un Corso gratuito di Barman per sordi.

La missione dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana. Esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi.

L’INSERIMENTO LAVORATIVO, che consiste in azioni per la piena e reale integrazione dei sordi nel mondo del lavoro, rientra tra i vari ambiti di intervento dell’ente ed il corso in questione ha tale finalità.

Ad istruire gli aspiranti barman un professionista del mestiere Alvaro Pagnanelli, istruttore barman di eccellenza con all’attivo 160 competizioni in 20 Stati del Mondo (come Bartender, Flair e Mixology), 1400 bartender formati tra Masterclass, corsi di formazione e “head to head”.

Il Corso in cui sarà garantito il servizio interpretariato LIS (lingua dei segni italiana) è rivolto ad un numero massimo di 6 partecipanti (età compresa tra 18-35 anni) prevede tre lezioni che si terranno a Fermo in via Santa Petronilla, 77/1 nei giorni 11-13-18 maggio dalle ore 18 alle ore 20.

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3480524479 oppure inviare una mail a ascolifermo@ens.it

SCADENZA PRENOTAZIONE 4 MAGGIO 2021