Mascherina hi-tech monitora il respiro e rileva alcune malattie

Il prototipo 'intelligente' può essere utilizzato per monitorare una serie di condizioni mediche, compresi i disturbi respiratori, come l’asma e le infezioni post-COVID

Una mascherina indossabile di carta high-tech promette di monitorare i parametri respiratori. A sviluppare il nuovo dispositivo indossabile, descritto su Science, sono stati Wei Gao, professore di ingegneria medica del Caltech e colleghi. I dispositivi indossabili personalizzati che monitorano la salute delle persone sono in aumento. Dagli orologi ai cerotti e ad altri tipi di sensori, questi dispositivi intelligenti possono monitorare l’attività cardiaca, i livelli di infiammazione e altro ancora per aiutare i pazienti a gestire meglio la propria salute da casa.

I ricercatori hanno sviluppato un prototipo di mascherina intelligente che può essere utilizzata per monitorare una serie di condizioni mediche, compresi i disturbi respiratori, come l’asma, la BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva, e le infezioni post-COVID-19. A differenza di altre mascherine intelligenti in fase di sviluppo che monitorano cambiamenti fisici come la temperatura, l’umidità o la frequenza del respiro, questa, chiamata EBCare, è in grado di analizzare le sostanze chimiche presenti nel respiro in tempo reale.

