Angel Investor e educazione finanziaria, continuano gli incontri di Womenup

ROMA – Proseguono gli incontri di WomenUp, l’evento digitale promosso da Womanboss e rivolto in particolare all’universo femminile, che si concluderà il 1 marzo. Le ospiti continueranno ad accompagnarci in questo percorso di confronto, nel quale sono stati condivisi e diffusi modelli, strumenti e buone pratiche utili a coloro che stanno realizzando la propria Startup, progetto professionale, o che stanno coltivando l’idea di farlo. Così in un comunicato stampa Womanboss.

Nel corso degli incontri, che si tengono alle 18.00, Alessia D’Epiro (Founder Womanboss) e le panelist che si sono succedute hanno parlato di come sia possibile perseguire profitto mettendo al centro il benessere delle persone e del pianeta, di come un progetto imprenditoriale possa autofinanziarsi grazie al supporto del crowdfunding e di quanto, riuscire ad influenzare la sfera pubblica attraverso il voto consapevole, sia importante per ottenere politiche che supportino la parità di genere.

Ed ecco il programma. Lunedì 8 febbraio, Alessia ospiterà Angela Santi (Business Coach, Angel Investor e membro di Angels4Women) che ci introdurrà nel mondo dell’“Investire al femminile”. Grazie al suo intervento, infatti, ci fornirà informazioni molto utili su quale siano i passi più importanti da compiere per presentare la propria Startup ad una Business Angel che creda nel progetto e sia disposta ad investire nel suo sviluppo. Lunedì 15 febbraio, Claudia Segre (Presidente Global Think Foundation) ci guiderà nel “Risparmio, investimento e libertà: i pilastri dell’educazione finanziaria”. Un incontro nel quale si parlerà di come la conoscenza dei temi economici e finanziari contemporanei sia di fondamentale importanza per intraprendere la strada imprenditoriale, ma anche per raggiungere la propria indipendenza e sicurezza.

Anna Fasano (Presidente Banca Popolare Etica) interverrà lunedì 22 febbraio insieme a Maura Isernia, direttrice della filiale di Roma di Banca Etica, per parlare di “Finanza al femminile”. Durante l’incontro, condotto da Alessia D’Epiro, si affronterà il tema della finanza etica e di come, attraverso di essa, sia possibile supportare e sviluppare un progetto imprenditoriale.

Concluderà il ciclo di incontri proprio Alessia D’Epiro, il 1° marzo, con l’intervento “Come capire se la tua idea funziona e ne vale un’impresa”. Il webinar- conclude la nota- sarà accessibile attraverso il servizio di interpretariato LIS, per tutti coloro che vorranno prendervi parte, grazie alla partnership con la Cooperativa “Gruppo SILIS – Onlus” (Gruppo per lo Studio e l’Informazione sulla Lingua dei Segni Italiana).

INFORMAZIONI

Per iscriversi gratuitamente a tutti i webinar in diretta di WomenUp: https://info-71fe0.gr8.com/

Per info su WomenUp: hello@womanboss.it