Nella Giornata nazionale per la Vita l’Angelus del Papa e la Messa celebrata dal cardinale Bassetti, preceduta da riflessioni e testimonianze in diretta online da Perugia

«La Giornata per la Vita 2021 – scrivono i vescovi italiani – vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso». In questa quinta Domenica del Tempo ordinario (Penultima dopo l’Epifania nel rito ambrosiano) la Chiesa italiana propone – come da 43 anni, nella prima domenica di febbraio – la Giornata nazionale per la Vita, divenuta nel tempo l’occasione per riflettere sul valore della vita umana e pregare per la tutela e la promozione della sua dignità in ogni condizione. Tra le numerose iniziative, segnaliamo – fruibile online – alle 16.30 da Perugia «Prendersi cura della vita», con riflessioni e testimonianze, tra gli altri, del cardinale Gualtiero Bassetti e di Assuntina Morresi, presidente del Movimento per la Vita dell’Umbria e firma di Avvenire, con diretta streaming su www.youtube.com/lavocepg. Lo stesso presidente della Cei celebra una Messa in questa Giornata alle 18.30, anch’essa con diretta streaming. Da non perdere – come sempre, ma oggi in particolare – l’Angelus del Papa, che alla Giornata ha sempre rivolto un pensiero e una preghiera. La stessa nella quale ci uniamo in questa domenica di festa, con le primule annunciatrici di primavera vendute sui sagrati di tante parrocchie a sostegno delle straordinarie attività dei Centri aiuto alla vita in tutta Italia, autentici, insostituibili miracoli di vita. Con la nostra consueta guida alle Messe in diretta tv e social, l’augurio di una buona giornata di festa, di serenità e di speranza. (Hanno collaborato Marina Lomunno e Debora Ruffolo. Per segnalazioni: f.ognibene@avvenire.it)

Sabato 6 febbraio

Alle 18.30 dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su YouTube con accesso dal sito www.srita.it in diretta streaming la Messa prefestiva.

Sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile dalle 20 la Messa prefestiva dalla parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute a Torino. Presiede il rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine la benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo.

Domenica 7 febbraio

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano (Genova). Giorni feriali: Messa in diretta alle 7, 8.30 e 19.05. Rosario alle 18 (da Lourdes) e alle 20. Angelus alle 11.55.

Al Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18.30 e 20, sempre in diretta.

Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 e streaming sul sito www.teleradiopadrepio.it). Messe in diretta anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45. Giorni feriali: Messe e Rosari in diretta agli stessi orari.

Oropa: Messa in diretta dalla Basilica antica sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube. Altre Messe: ore 9, 16.30 e 18.15. Giorni feriali: Messe in diretta streaming sugli stessi canali alle 8, 10.30 e 16.30. Il sabato Messe prefestive in diretta alle 16.30 e 18.15.

Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it cliccando sull’immagine della webcam in diretta. Accesso anche tramite l’app “santuarioguardia”. Altre Messe in diretta: alle 10, 11 (anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia), 12 e 16. Giorni feriali: diretta streaming per le Messe delle 10 e delle 16, il sabato alle 10, 11 e 16.

Al Sacro Monte di Varese la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese (www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI).

Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano (Genova).

Da Santa Maria degli Angeli (sito Web: www.porziuncola.org) la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 10, 11.30, 16 e 18. Secondi Vespri alle 19. Giorni feriali: dirette per le Lodi alle 6.30, le Messe alle 7, 8.30 e 18, l’Adorazione eucaristica alle 15.10 e il Rosario alle 17.15.

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa in diretta streaming con accesso da http://www.santuariodicaravaggio.it/. Altre celebrazioni alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30.

Ore 9.30

Duomo di Milano: in diretta la Messa su ChiesaTv (canale 195), www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano. Giorni feriali: Messa alle 8, sempre in diretta streaming. La Messa vigiliare al sabato in diretta sempre dal Duomo alle 17.30.

La Messa nella Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei Salesiani a Torino, dove si venerano le spoglie mortali del fondatore, in diretta tv su Rete 7 (canale 12 Piemonte) e in streaming su www.rete7.cloud. Celebra il rettore don Guido Errico. Giorni feriali: Messa in diretta dalla Basilica alle 9.

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì, la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre celebrazioni eucaristiche alle 11, 16 e 17.

Ore 10

Su Canale 5 diretta della Messa dal Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano (Genova).

Il Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano trasmette in streaming la Messa domenicale sul proprio canale YouTube www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano.

La Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20. Giorni feriali: liturgie eucaristiche sempre in streaming alle 8, 10 e 18. Ogni lunedì alle 18 la Messa per implorare la fine della pandemia.

Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”. Giorni feriali: ogni giorno alle 7.30 dalla Santa Casa, sempre in diretta. Angelus e Rosario quotidiani alle 12 in diretta su Vatican News, su TelePace e sui canali social del Santuario. Alle 12.30 ogni giorno Rosario su Padre Pio Tv.

Dal Duomo di Trento in diretta la Messa celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale). Rosario alle 11.30, 14.10 e 20.05. Alle 20 e alle 21 la catechesi del vescovo Enrico Solmi.

Dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino, in particolare per quanti si trovano in isolamento causa Covid, la Messa della comunità in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede il parroco don Gianmarco Pernice, salesiano.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/ e sul suo canale Youtube https://youtube.com/channel/UC-y7-UcHIkn1vQc2x93LvHw.

Ore 10.30

Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna di Pinè.

Torino: dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube (dal sito www.srita.it) in diretta streaming la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella. Messa prefestiva il sabato alle 18.30, sempre in diretta sulla stessa piattaforma.

Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra la Messa celebrata dal rettore monsignor Giuseppe Trucco in diretta streaming sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario.

Ore 11

Su RaiUno la Messa in diretta dalla Concattedrale di Veroli, in diocesi di Frosinone, per la regia di Simone Chiappetta.

Carpi: la Messa nella Giornata per la Vita dalla chiesa della Sagra, animata dal Centro aiuto alla Vita Mamma Nina. Diretta su TvQui (canale 19 sul territorio) e in streaming su www.tvqui.it.

Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, in diocesi di Genova, animato dalla Fraternità monastica di San Colombano: la diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoria.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia). In streaming anche la Messa delle 18. Giorni feriali: Messa in diretta alle 18.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, telecamera fissa sulla tomba del beato Carlo Acutis.

Roma: dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming sul sito https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Parocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Sabato Messa prefestiva alle 18.30.

Ore 12

L’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.

Ore 16

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”.

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it cliccando sull’immagine della webcam in diretta.

Ore 16.30

Cascia: Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (www.youtube.com/watch?v=8rrKsEGvOhk&feature=youtu.be).

Ore 17

In diretta il Rosario e, a seguire, la Messa delle 17.30 al Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza-Bobbio. Streaming sulla pagina Facebook Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti, sul sito Internet del Santuario (www.madredellegenti.org) e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA.

Ore 17.30

Bologna: dalla Cattedrale di San Pietro la celebrazione presieduta dal cardinale Matteo Zuppi con l’ordinazione di 5 diaconi permanenti. Diretta streaming sul portale dell’Arcidiocesi (www.chiesadibologna.it) e sul canale YuoTube 12Porte.

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa in diretta streaming su www.santuariodicaravaggio.it.

Ore 18

Alcamo, diocesi di Trapani: Messa in Lis (il Linguaggio dei segni per i non udenti) nella parrocchia di Gesù Cristo Redentore. Diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia.

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Ore 18.30

Dalla parrocchia di San Bartolomeo a Ponte San Giovanni, diocesi di Perugia, la Messa nella Giornata per la Vita celebrata dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, durante la quale verranno benedetti i bambini nati nell’ultimo anno e le mamme in attesa. Diretta streaming su www.youtube.com/lavocepg.

Ore 19

Il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Domenico Cornacchia celebra la Messa nella Giornata per la Vita presso la parrocchia di San Giuseppe a Molfetta. Diretta streaming sul canale YoTube della diocesi.

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano (Genova).

Ore 20

Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari: Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu.

In diretta su Tv2000 il Rosario.