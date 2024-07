Caldo, scottature, cibo: ecco come proteggere gli animali in estate

Il caldo afoso è arrivato e a percepirlo non siamo solo noi, ma anche gli animali. Per questo, l’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali, suggerisce vari comportamenti per proteggere i pet, al fine di prevenire colpi di calore, che potrebbero avere gravi conseguenze. Prima di tutto, però, è necessario ricordare che gli animali hanno modi di differenti di soffrire il caldo.