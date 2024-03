Caccia, l’ex ministro Costa: “La legge della Lega ammazza la natura e legalizza il bracconaggio”. E chiede di firmare la petizione del Fatt

“La proposta di legge della Lega ammazza la natura e legalizza il bracconaggio“.

Non usa mezze misure l’ex ministro all’Ambiente – ora deputato del Movimento 5 stelle – Sergio Costa, ospite de ilFattoQuotidiano.it, nel descrivere il provvedimento attualmente in discussione in commissione Agricoltura che intende modificare la legge sulla caccia (157/92).

Tanti i problemi evidenziati da Costa, dalla cancellazione del silenzio venatorio all’introduzione dei visori notturni per sparare di notte, dall’allentamento sui controlli dei richiami vivi fino alla battaglia alle associazioni ambientaliste, che non potranno più impugnare i calendari venatori di fronte ai giudici amministrativi.

Costa ha invitato a firmare la petizione de il Fatto Quotidiano che chiede di fermare la proposta di legge della Lega.

CACCIA, NO ALLA LEGGE SPARA-TUTTO DELLA LEGA: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO

Redazione Il Fatto Quotidiano