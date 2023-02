Filme sexuale

PUBBLICITA

Filmele sexuale nu sunt întotdeauna despre actul fizic; pot fi, de asemenea, întunecate, răsucite sau pur și simplu ciudate. Cele mai bune filme de sex explorează teme de dorință, libertate și putere. Citiți mai departe pentru câteva sugestii de la editorii Harper’s BAZAAR. În ciuda ratingului R, aceste filme sexy nu sunt doar pentru tineri.

PUBBLICITA

Un bun exemplu de film despre sex este Nymphomaniac, al regizorului norvegian Lars von Trier. Filmul prezintă un bărbat care descrie experiența sa sexuală după ce a fost abuzat. Nymphomaniac are o scenă de sex oral și este foarte explicită, dar nu merge atât de departe ca multe alte filme.

Un alt exemplu este drama erotică din 2006 Shortbus, regizat de John Cameron Mitchell. Actorii din film au fost încurajați să aibă orgasme în viața reală, inclusiv o scenă în care regizorul cade peste o femeie. Romance, un alt film din același an, s-a remarcat prin faptul că a fost primul film mainstream care prezintă un penis complet erect. Prezintă, de asemenea, multă nuditate și conține sex oral extins. Are o temă feministă și a influențat modul în care sexul non-porno poate fi afișat pe ecran.

Un alt film care explorează conceptul de dependență de sex este 12 Years a Slave de Steve McQueen. Acest film a fost controversat și a fost interzis de mai multe țări. Portugalia l-a interzis din cauza obscenității sale. Arhiepiscopul Portugaliei și-a exprimat dezgustul față de film. Dacă vă gândiți să vizionați un film sexual, gândiți-vă ce fel de mesaj trimite. Filmul nu este destinat copiilor, dar evocă un mesaj puternic despre puterea demoralizatoare a dependenței.

„Scream Queens” este un alt film despre sex care a fost controversat și a fost comercializat ca un festival de îndoieli. Dar a fost de fapt o dramă emoțională stratificată inteligent. A prezentat o seducătoare misterioasă într-un mediu dezinhibat și a fost, de asemenea, o satira a prostituției. Cea mai memorabilă scenă este atunci când personajul titular Nomi Malone face sex cu un regizor de divertisment inteligent. Filmul are, de asemenea, un pic de gore destul de decent.

La vie d’Adele este un film francez de Abdellatif Kechiche. Filmul se învârte în jurul unei relații lesbiene. Filmul prezintă aproape zece minute de scene sexuale. Până atunci, niciun film heterosexual nu prezentase vreodată o secvență sexuală cu aceeași lungime. De asemenea, a fost filmat într-un mod foarte intim și de aproape.

Unul dintre cele mai populare subgenuri ale https://totporno.com este thrillerul erotic. A fost popular la sfârșitul anilor optzeci și începutul anilor nouăzeci. Hollywood-ului îi place să urmeze tendințele, iar thrillerele erotice au devenit extrem de populare. De fapt, la șase ani după Fatal Attraction, am văzut Sleeping With the Enemy, Single White Female și The Maddening. Au fost, de asemenea, mai multe thrillere sexy realizate în deceniul următor, inclusiv Chloe și Compliance.

Multe dintre aceste filme au teme sexuale care nu sunt de obicei explorate în filme. De exemplu, filmul „Shortbus” se învârte în jurul unui salon artistic/sexual și prezintă ceva sex nesimulat. Iar Robert Pattinson s-a masturbat cu adevărat în „Little Ashes” în timp ce îl juca pe Salvador Dali.

Există unele filme care nu conțin deloc conținut sexual. Clasicul „Carol” este un astfel de film. Filmul o are în rol principal pe Cate Blanchett și are loc în 1952. Conține trei minute de sex în film, dar nu este explicit. Cu toate acestea, filmul este un exemplu excelent al evoluției filmelor sexuale la Hollywood.

Irreversibil este un alt film care tratează latura sexuală a vieții. Îi prezintă pe Tom Cruise și Nicole Kidman într-o poveste care are loc într-o singură noapte. Personajul Cruise descoperă impulsurile sexuale ale soției sale după ce află că este infidelă. Filmul explorează, de asemenea, lumea ciudată a unui cult de orgie și a unei prostituate într-o morgă.

Last Tango in Paris este un alt film cu o istorie controversată. Inițial a fost evaluat X, dar de atunci a fost evaluat NC-17. A prezentat violență sexuală și un accent pe uniunea sexuală a doi protagoniști. De asemenea, a trezit sensibilitatea publicului. Este încă unul dintre cele mai cunoscute filme de sex. Aceste filme prezintă o gamă largă de conținut sexual și sunt adesea un amestec de genuri.

În ciuda popularității filmelor sexuale, există multe riscuri implicate în consumul de pornografie. Poate duce la obiceiuri sexuale nesănătoase și la o nerespectare crescută a intimității din viața reală. De asemenea, poate duce la impotență la bărbați și frigiditate la femei. În plus, unii actori cunoscuți au fost expuși în scene nud și îmbrăcați în moduri care nu sunt acceptabile pentru standardele actuale.