Roma. I ministri Garavaglia e Stefani guardano al turismo accessibile

Eurostat, calcola 46 mln di disabili in Europa che si muovono per vacanze

ROMA – Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e la ministra alla Disabilità, Erika Stefani hanno incontrato oggi le delegazioni di Legambiente, Village for All, Turisti per caso-Slow tour e Mondo Balneare nell’obiettivo di condividere progetti per promuovere il turismo accessibile.

Non si tratta solo di un segmento del turismo indoor ma anche di un mercato straniero che secondo un rilevamento di Eurostat calcola in Europa circa 46 milioni di viaggiatori con una forma di disabilità ma che programmano le loro vacanze cercando strutture idonee