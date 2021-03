Arrivano i video-interpreti per consentire le telefonate fra sordi e udenti

Con l’applicazione Tellis possibili le traduzioni in tempo reale dalla LiS all’italiano e viceversa

RAVENNA – Da Ravenna arriva un servizio innovativo che permette alle persone sorde di telefonare a persone udenti, grazie a interpreti di lingua dei segni italiana (LiS) collegati da remoto. La piattaforma si chiama Tellis e nasce da un’idea della Cooperativa Service & Work di Ravenna. “Gli interpreti LiS vengono selezionati tra professionisti altamente qualificati e sono messi a disposizione dalla cooperativa che da anni lavora in questo genere di servizi”, spiegano Matilde e Celeste Pirazzini, collaboratrici della cooperativa e membri del gruppo di lavoro per il progetto Tellis, all’interno del quale è presente anche Andrea Leotardi, tecnico informatico.

Il sistema funziona così: la persona sorda che deve effettuare una chiamata dovrà aver scaricato sul proprio smartphone, tablet o computer l’applicazione Tellis (disponibile gratuitamente su AppStore e Google Play), spiega Marian Manea, sordo, presidente della cooperativa. L’utente del servizio dovrà quindi avviare la telefonata che sarà in automatico presa in carico da un video-interprete che tradurrà dalla LiS all’italiano per le persone udenti, dall’italiano alla LiS per le persone sorde segnanti, oppure tramite labiolettura per i sordi oralisti.

Il servizio, sottolinea la cooperativa, permette ai sordi di essere autonomi nella gestione delle proprie telefonate.

L’iniziativa è supportata da Confcooperative Romagna e dal Consiglio regionale dell’Ente nazionale sordi.