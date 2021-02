Oggi la Giornata del numero internazionale 112

Si celebra oggi giovedì 11 febbraio, la Giornata europea dell’112, il numero unico che i cittadini possono utilizzare in Europa per chiedere soccorso in caso di emergenza.

Un solo numero per chiedere aiuto, in tutt’Europa, e ricevere la risposta più adeguata a ogni emergenza. In Italia, il Numero Unico Emergenze 112 è attivo in otto Regioni con 12 Centrali uniche di risposta che servono oltre 30 milioni di cittadini: oltre alla Valle d’Aosta, dove il numero è attivo dal 2017, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Lazio.

Le Centrali Uniche di Risposta (Cur) presenti in Italia hanno compiti di ricezione e smistamento delle telefonate. Chiamando il 112 un operatore identifica la persona che sta effettuando la chiamata e localizza la persona che necessita di soccorso, chiede il tipo di intervento di cui c’è urgente bisogno e collega entro brevissimo tempo la struttura operativa: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria e, attraverso la Centrale Unica del Soccorso, se necessario, Protezione civile, Corpo Forestale della Valle d’Aosta, Soccorso Alpino Valdostano.

Nelle regioni dove sono attive le centrali uniche di risposta, il numero unico per le emergenze è attivabile anche tramite l’app Where Are U, che consente di chiamare la CUR e inviare direttamente la propria posizione. L’applicazione è accessibile anche ai non udenti.

Nel corso del 2020, la Cur della Valle d’Aosta ha ricevuto 128 mila 32 chiamate, circa 45 mila 500 in più rispetto al 2019, con una media di 350 chiamate al giorno. Di queste, 66 mila 238 sono state inoltrate alla Centrale Unica del Soccorso.

Tra le chiamate gestite dalla Cur, il 14,92 per cento era destinato ai carabinieri, il 6,67 per cento alla Polizia, il 5,89 per cento ai Vigili del Fuoco e il 75,52 per cento ai sanitari del 118. Il più alto numero di chiamate si è registrato nel marzo 2020, con 15 mila 570 chiamate, anche in ragione dell’inizio della crisi pandemica da Covid-19 (in allegato l’andamento mensile 2020).

Si informa infine che, su indicazioni del Ministero dell’Interno, SIEMS – Società Scientifica Italiana dell’Emergenza Sanitaria – organizza, in collaborazione con Sos Emergenza, una diretta facebook/youtube sul tema 112 day, il NUE 112 in Italia: come ha gestito l’emergenza Covid e quali sono le sfide del futuro.

L’appuntamento è previsto per oggi, giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 17, ai seguenti indirizzi:

https://www.facebook.com/<wbr></wbr>events/1097845180710463/

https://fb.me/e/1UyJYO15t?ti=<wbr></wbr>wa

Chi non potesse accedere a Facebook può seguire la diretta in streaming sul canale YouTube di SOS emergenza.