Very Mobile: minuti, SMS e 100 Giga a 3,49 euro al mese per i clienti non vedenti e non udenti

Oltre alla sua offerta con 30 Giga al prezzo di 2,49 euro al mese, Very Mobile propone un’altra offerta per i clienti non vedenti e non udenti, al prezzo di 3,49 euro al mese, con 100 Giga di traffico dati, minuti ed SMS illimitati.

L’offerta al prezzo di 2,49 euro al mese prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati.

A questa, già dall’8 Luglio 2020 si è affiancata una seconda offerta agevolata per chi presenta disabilità visive e uditive, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati a 3,49 euro al mese.

Per entrambe le offerte, al costo di rinnovo mensile va sommato in fase di attivazione il costo di attivazione pari a 5 euro, mentre la SIM è gratuita. Dunque, con la prima offerta andrà sostenuto un costo totale iniziale di 7,49 euro e con la seconda di 8,49 euro.

Anche per le offerte dedicate ai clienti con disabilità visive o uditive è previsto l’addebito dei costi su credito residuo con servizio Rinnova Ora che permette eventualmente di anticipare il rinnovo dell’offerta pagando il costo mensile previsto per ottenere l’intero bundle per un nuovo ciclo mensile.

Terminato il traffico dati incluso, se non si sfrutta il servizio sopra citato, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo. I minuti e gli SMS inclusi sono invece illimitati.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo, invece, il cliente sarà informato tramite SMS e non potrà utilizzare l’offerta fino a quando non si ricaricherà l’ammontare sufficiente a coprire il rinnovo.

I servizi a sovrapprezzo con Very Mobile sono bloccati per tutti i i clienti, ma possono essere sbloccati da una sezione dedicata dell’App per dispositivi mobili.

Inoltre, tutte le offerte includono gratuitamente i servizi Ti ho Cercato e RingMe, che permettono rispettivamente di avere informazioni sulle chiamate ricevute a telefono spento o non raggiungibile e di prenotare la chiamata verso un numero momentaneamente non raggiungibile.

Per richiedere l’agevolazione, l’utente interessato deve preparare la richiesta scaricando il modulo (ecco il documento completo) e compilandolo in ogni sua parte, con apposita firma. Il modulo scannerizzato andrà inviato come allegato all’indirizzo agevolazioni@verymobile.it in una mail che dovrà avere ad oggetto “Agevolazione Clienti con Disabilità Visive e Uditive”.

Oltre al modulo, va allegata anche una scansione fronte-retro del documento d’identità e del certificato di invalidità.

Il servizio clienti ricontatterà il numero indicato nel modulo per completare l’acquisto. Il soggetto con disabilità potrà chiaramente essere assistito da terzi durante tutti i passaggi della fase di acquisto.

Ricevuta la SIM, occorrerà attivarla con video identificazione, anche in questo caso con supporto di un terzo soggetto. In ogni caso, Very Mobile mette a disposizione un video tutorial per istruire i clienti sul processo di identificazione da remoto.

Il servizio clienti di Very Mobile processerà la domanda inviata tramite modulo solo se completa di tutti i documenti richiesti e compilata in ogni sua parte. La certificazione medica da allegare dovrà essere stata rilasciata dall’Autorità Sanitaria pubblica competente e dovrà comprovare le invalidità in questione.