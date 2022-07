Attivato Numero verde gratuito: servizio di emergenza per le persone sorde

PUBBLICITA

20 luglio 2022

Quindi, l’operatore del numero di emergenza sa immediatamente che chi chiede aiuto è una persona sorda prima ancora di rispondere al telefono. In questo modo chi risponde attua tutti gli accorgimenti necessari per intervenire in modo utile e appropriato, senza perdita di tempo e senza la necessità di intermediari.

A questo punto l’operatore attiva subito una chat testuale per dialogare con l’utente. Grazie alla chat è possibile ricevere immagini utili in attesa dei soccorsi e rispondere a domande interattive estremamente semplici e veloci.

Chiamando il numero il 112, la posizione geografica di chi sta telefonando è inviata all’operatore, così da permettere ai soccorsi di arrivare il prima possibile. La privacy è sempre tutelata e la posizione viene raccolta solo a fronte della reale richiesta di intervento.

La registrazione è gratuita e riservata a chiunque sia nelle condizioni fisiche che impediscono di parlare o udire in caso di telefonata di emergenza. Non vi sono limiti di età o luogo di residenza.

Ogni persona destinataria del servizio può registrarsi una sola volta e per un solo numero di telefonia mobile.

Come funziona

1. Registrazione

Sia la registrazione che il servizio sono completamente gratuiti. Saranno richieste solo le informazioni utili per mettere a disposizione l’aiuto in caso di necessità. E’ possibile anche accedere tramite il proprio profilo social o lo SPID dell’interessato. È indispensabile il possesso di un numero di telefonia mobile con connessione dati attiva.

2. Completamento dei dati

Dopo la registrazione è possibile integrare i propri dati, modificarli o rimuoverli.

3. Chiamare il numero 800 800 112 in caso di emergenza

La chiamata deve essere effettuata dal numero di telefono mobile che è stato registrato nel profilo, mantenendo attiva la connessione dati. A questo punto in caso di necessità, gli operatori del soccorso sapranno già come attivare l’aiuto nel modo più efficace.

Guida alla chiamata 800 800 112

Fonte: portale della comunicazione in emergenza per le persone sorde

https://112sordi.flagmii.it/

