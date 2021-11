Pubblicità

Kena Mobile, operatore virtuale e secondo brand consumer di TIM, ha lanciato dal 4 Novembre 2021 la sua nuova offerta agevolata per clienti con disabilità visive e uditive, denominata Kena 3,99 Insieme a Te, con cui l’operatore dichiara di recepire le nuove disposizioni dell’AGCOM.

di Simone Nicolosi

La nuova offerta si affianca alla precedente Kena Insieme a Te lanciata lo scorso anno e alle due agevolazioni gratuite Kena per te Messaggi e Kena per te Parole.

Le disposizioni della nuova delibera AGCOM sulle agevolazioni

Sul sito di Kena Mobile tutte le offerte agevolate vengono ora dichiarate in conformità alle disposizioni della nuova delibera AGCOM 290/21/CONS del 23 settembre 2021, pubblicata sul sito dell’Autorità lo scorso 14 Ottobre 2021, che sostituisce la precedente delibera 46/17/CONS.

Fra le novità della nuova delibera c’è quella che prevede, per le offerte di rete mobile, che gli operatori scelgano almeno 3 offerte da proporre ai propri clienti con un costo agevolato scontato del 50%.

Nello specifico, è stata stabilita una soglia di disponibilità di traffico dati, al momento pari a 50 Giga, per definire le tre fasce fra cui scegliere le 3 offerte da proporre: minore della soglia (comunque superiore a 20 Giga), maggiore della soglia e Giga illimitati.

Si segnala inoltre che la delibera estenderà le agevolazioni anche ad una nuova categoria di clienti disabili, cioè coloro che hanno gravi limitazioni della capacità di deambulazione, inizialmente con una fase sperimentale di applicazione delle misure, della durata prorogabile di dodici mesi,

Le richieste dei consumatori con gravi limitazioni della capacità di deambulazione potranno essere inviate dal 1° Gennaio al 1° Aprile 2022. L’agevolazione decorrerà per tutti i richiedenti dal 30 Aprile 2022.

Gli operatori sono tenuti a rendere disponibili le varie agevolazioni entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

Bundle e costi della nuova Kena 3,99 Insieme a Te

Dunque, in ottemperanza alla nuova delibera, dal 4 Novembre 2021 è disponibile la nuova offerta Kena 3,99 Insieme a Te, sottoscrivibile fino a nuova comunicazione da tutti i nuovi e già clienti non vedenti e non udenti.

Kena 3,99 Insieme a Te comprende in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati (di cui 4,5 Giga in Roaming UE) con velocità 4G fino a 30 Mbps in download e in upload, il tutto al costo agevolato di 3,99 euro al mese.

Il contributo di attivazione e il costo per la consegna della nuova SIM ricaricabile sono entrambi gratuiti.

Kena Insieme a Te e le altre promo agevolate

Come detto, continua ad essere disponibile anche Kena Insieme a Te, sottoscrivibile da tutti i nuovi e già clienti con disabilità visive e uditive, e comprende in questo caso minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati (di cui 3,5 Giga in Roaming UE) con velocità 4G fino a 30 Mbps in download e in upload, il tutto al costo agevolato di 2,99 euro al mese.

Anche in questo caso il contributo di attivazione e il costo per la consegna della nuova SIM ricaricabile sono entrambi gratuiti.

Ancora presenti anche le agevolazioni gratuite per clienti non vedenti e non udenti di Kena Mobile, denominate Kena per te Messaggi e Kena per te Parole, entrambe a 0 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione, ma soltanto quello relativo all’acquisto di una nuova SIM Kena Mobile per i nuovi clienti che non la possiedono, pari a 5 euro.

Kena per te Messaggi propone ai clienti non udenti un bundle di 50 SMS al giorno e 4 Giga in 3G al mese (in Italia ed in roaming nei Paesi UE). Kena per te Parole prevede invece, per clienti non vedenti, un bundle di 2000 minuti più 4 Giga di traffico dati in 3G (in Italia ed Europa).

Si segnala che in quest’ultimo caso sul sito Kena viene ancora specificato che il traffico dati nelle agevolazioni gratuite è sfruttabile in 3G.

Si ricorda tuttavia che, come già raccontato da MondoMobileWeb, Kena Mobile ha comunicato che da Aprile 2022 partirà il progressivo spegnimento del 3G dalla rete mobile TIM, dopo che nei giorni scorsi Kena ha abilitato in automatico il 4G agli ultimi clienti rimasti in 3G.

Questo poiché Kena Mobile è il secondo brand consumer di TIM, e permette di navigare sulla rete di quest’ultimo operatore attualmente in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE, con una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. Dal 7 Aprile 2021, alcune offerte tariffarie consentono di raggiungere fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Come richiedere le offerte agevolate

Le offerte agevolate di Kena Mobile si possono richiedere chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181 o tramite email all’indirizzo offerteagevolate@kenamobile.it.

In entrambi i casi bisognerà inoltrare la documentazione richiesta, che consiste nel modulo di richiesta di attivazione di un nuovo numero Kena Mobile, oppure il modulo di richiesta di portabilità del numero da altro operatore verso Kena, la fotocopia di un documento valido e il modulo di richiesta attivazione debitamente compilato e firmato, scegliendo fra quello per non udenti o quello per non vedenti.

Inoltre, bisognerà fornire anche la certificazione medica che accerti lo stato di invalidità, redatta dalla competente autorità sanitaria pubblica o da altro Ente Titolato (atto notorio) o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatto ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativo allo stato di sordità come definito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 381 del 1970.

L’operatore, una volta ricevuta ed elaborata la documentazione richiesta, procederà all’invio ai nuovi clienti della SIM con l’offerta agevolata.

Il cliente che ha richiesto l’offerta agevolata sarà quindi contattato ai recapiti telefonici indicati in fase di sottoscrizione per prendere appuntamento con il corriere e per la consegna della SIM. Al momento della consegna è richiesta la presenza effettiva del cliente intestatario che deve firmare il modulo compilato con i propri dati, consegnatogli dal corriere.

L’offerta agevolata di Kena Mobile sarà attivata entro 24 ore dalla consegna, contestualmente all’attivazione della SIM.

Ciascun cliente può attivare l’offerta agevolata su un solo numero e, firmando il modulo di richiesta di attivazione, dichiara di non aver già fruito su altre utenze telefoniche mobili di Kena Mobile o di altri operatori mobili dell’agevolazione, impegnandosi a rispettarne il limite predetto per tutta la durata dell’offerta, come previsto dalle normative.

Altri dettagli sulle offerte

Per consultare i dettagli sui consumi relativi alla propria offerta, il cliente può accedere all’area clienti MyKena sul sito ufficiale, sfruttare l’App Kena Mobile, o chiamare il “Fai da Te” al numero gratuito 40181.

In caso di superamento delle soglie previste dalle offerte agevolate, è possibile continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in internet alle condizioni previste dal Piano Base Kena.

Il Piano Base Kena ha un costo di 35 centesimi di euro al minuto per le chiamate verso tutti i numeri nazionali (senza scatto alla risposta), un prezzo di 25 centesimi di euro per ogni SMS inviato e una tariffazione di 50 centesimi di euro a scatti anticipati di 50MB per la navigazione in internet.

Le offerte Kena sono valide anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e nel Regno Unito per adesso), con possibilità di utilizzare i minuti e gli SMS illimitati alle stesse condizioni nazionali. Per il traffico dati è previsto invece un limite mensile, per il 2021 pari a 4,5 Giga per Kena 3,99 Insieme a Te e 3,5 Giga per Kena Insieme a Te.

Con Kena, in Roaming UE, è attualmente possibile navigare soltanto in 3G e se il cliente supera uno di questi limiti, viene applicato un sovrapprezzo di 0,366 centesimi di euro per MB.

Sarà possibile disattivare gratuitamente le offerte agevolate di Kena Mobile in qualsiasi momento, chiamando gratuitamente il Servizio Assistenza Clienti 181 o recandosi presso un negozio Kena autorizzato.