CMLink Italy: ecco l’offerta agevolata per clienti non udenti e non vedenti

L’operatore virtuale CMLink Italy, di proprietà di China Mobile, commercializza un’offerta telefonica mobile agevolata rivolta ai propri clienti affetti da disabilità uditiva o visiva.

di Samuele Calì

Per coloro che non lo conoscessero ancora, CMLink Italy è un brand di China Mobile, attivo su rete WindTre come operatore virtuale ESP e operante in Italia dallo scorso Marzo 2021. Di recente ha aggiornato il proprio portafoglio tariffario introducendo nuove offerte, come la Super100.

Relativamente all’offerta agevolata sopra citata, questa viene proposta in ottemperanza alla delibera AGCOM n. 46/17/CONS in materia di “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”.

L’opzione tariffaria agevolata per clienti non vedenti e non udenti, disponibile dal 29 Settembre 2021 al costo di 4,49 euro mensili, si compone di un bundle costituito da minuti illimitati verso numeri italiani ed europei, 1550 SMS verso numeri nazionali e 20 Giga al mese.

In questo momento sul portale web ufficiale dell’operatore viene specificato che per l’offerta in questione non è previsto alcun costo di attivazione.

I minuti illimitati, verso numeri italiani ed europei, sono inclusi nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. La ricezione di chiamate in Italia è gratis.

In caso di superamento degli SMS inclusi nell’offerta agevolata, si applicherà il costo di standard di 19 centesimi di euro per ogni altro messaggio inviato.

Mentre, raggiunti i 20 Giga dell’offerta, la navigazione viene inibita per evitare di incorrere in costi extra e, qualora lo si desideri, si possono acquistare i vari Add-On proposti da CMLink Italy.

CMLink Italy informa che il limite di Giga sfruttabili per connettersi a internet anche Roaming UE con questa offerta agevolata ammonta a 2,5 Giga. Se superato, oltre al consumo dei GB dell’offerta, sarà applicato un sovrapprezzo di 0,00366 euro per ogni MB, fino a esaurimento credito.

L’opzione tariffaria agevolata di CMLink Italy si rinnova in automatico alla scadenza sulla base del mese effettivo. In caso di credito insufficiente, il traffico incluso viene bloccato e il cliente potrà solo contattare il servizio clienti o ricevere chiamate e SMS. La SIM resterà attiva in ricezione e alla prima ricarica utile il rinnovo sarà effettuato in automatico, in caso di credito sufficiente.

Si specifica che l’offerta agevolata può essere sottoscritta su un solo numero CMLink a persona e che viene considerata valida e utilizzabile alla scadenza dell’offerta principale attiva. Affinché il cambio dell’offerta vada a buon fine è necessario aver credito sufficiente sulla SIM.

Per attivarla, oltre a essere in possesso di una SIM CMLink attiva, bisogna inviare una raccomandata AR a China Mobile International (Italy) S.r.l. di Viale Certosa 218, 20156 Milano o un’email all’indirizzo di posta elettronica csit@cmlink.com, allegando l’apposito modulo di richiesta agevolazione compilato, firmato e scannerizzato, la fotocopia di un documento d’identità valido e la certificazione accertante lo stato di disabilità uditiva o visiva.

In seguito a un preventiva verifica della documentazione richiesta, l’operatore provvederà ad attivare l’offerta agevolata.

Si ricorda infine, che la SIM CMLink Italy prevede il formato Trio, ha validità 12 mesi dall’ultimo rinnovo dell’offerta o dall’ultima ricarica e che ogni codice fiscale può richiedere un massimo di 5 SIM di CMLink Italy. Il nome dell’APN per l’accesso a internet è cmlink.italy.

Non è possibile attivare una SIM CMLink Italy con le sole tariffe a consumo, ma è invece necessario attivare una delle offerte mensili disponibili con bundle inclusi. Se il credito è insufficiente per il rinnovo dell’offerta, alla scadenza non sarà possibile utilizzare la SIM per i servizi a consumo (ad esempio chiamate internazionali o roaming).