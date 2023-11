Disponibile sul mercato una sveglia per persone con sordità

PUBBLICITA

ROMA – È arrivata sul mercato la prima sveglia per persone con sordità: l’apparecchio è caratterizzato da 3 modalità di sveglia a scelta, vibratore per letto/cicalino/vibratore per letto e cicalino. La potente vibrazione può svegliare dormienti pesanti e non udenti senza disturbare i loro partner. Bisogna collegare lo scuotitore del letto all’orologio, lo scuotitore del letto vibra, si scollega il cavo di alimentazione, il cicalino suona. Il volume del cicalino può essere regolato

PUBBLICITA

La sveglia ad alto volume è dotata di una luce notturna più grande per illuminare la stanza e di una lampada da lettura sul letto.

L’orologio digitale ha 2 caricabatterie Usb, supporta l’uscita DC 5V / 1A, comodo per caricare sia il telefono che il tablet accanto al letto. Con pulsanti semplici e intuitivi, la sveglia può essere facilmente impostata senza fastidiosi tempi di attesa o ripetute pressioni.

La sveglia può essere utilizzata con alimentazione CA 100-240 V. Per il funzionamento di tutte le funzioni è necessaria una presa di corrente, mentre 2 batterie AAA (non incluse) possono eseguire il backup del tempo e delle impostazioni di allarme in caso di mancanza di corrente. La batteria può anche attivare un allarme durante le interruzioni di corrente.

Redazione Superabile