AirPods, funzioni per sentire meglio in arrivo: aiuteranno le persone sorde?

PUBBLICITA

di Brian Arnoldi – Tech Everyeye

PUBBLICITA

Mentre le AirPods Lite sembrano ormai confermate dai leaker, secondo i quali arriveranno nel 2024 ad un prezzo davvero competitivo, un’altra novità, questa volta tutta interna, potrebbe debuttare sulle cuffie di casa Apple nei prossimi due anni. In particolare, presto le AirPods potrebbero misurare la salute dell’orecchio con una serie di sensori.

L‘indiscrezione arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell’ultima edizione della sua newsletter Power On ha spiegato che, nei prossimi due anni, Apple dovrebbe “aggiornare le sue AirPods per farne dei tool di salute dell’orecchio, con la capacità di captare dei dati di qualche tipo sull’udito di chi le usa”.

Apple ha già inserito dei sistemi di controllo dell’impatto del suono delle AirPods sull’udito dell’utente e sulla sua salute, indicando per esempio i livelli ottimali di volume e quando li si supera. Inoltre, le funzioni Live Listen e Conversation Boost permettono già da ora di “filtrare” il parlato delle persone, riducendo i rumori di fondo: finora, queste due feature sono state usate insieme alla Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), ma nulla vieta che possano essere utilizzate anche per aiutare chi soffre di problemi di udito a sentire meglio.

A queste funzioni, inoltre, dovrebbero aggiungersene altre per il monitoraggio della salute dell’orecchio, che però, secondo Gurman, non sono ancora state approvate dalla FDA americana e, soprattutto, non potranno fare delle AirPods dei sostituti per gli impianti uditivi che aiutano le persone totalmente o parzialmente sorde. Tuttavia, il giornalista di Bloomberg ha detto di aspettarci che Apple “ufficializzi” il suo impegno sul tema nel prossimo futuro.

La notizia, che dimostra l’impegno di Apple per la salute a tutto tondo dei propri utenti, arriva a poche settimane dalla rivoluzionaria scoperta del sensore per la glicemia di Apple Watch, che è stato brevettato da Apple dopo un lunghissimo sviluppo della durata di ben dodici anni.