Vendita e distribuzione di ausili informatici per disabili, dal 2004 Mondoausili.it

È il 2004 quando un team di giovani campani intraprende l’idea di realizzare un progetto imprenditoriale dedicato alla conoscenza, alla vendita e alla distribuzione di ausili per disabili.

Nasce così MondoAusili.it by ALBAmatic S.r.l., realtà imprenditoriale che opera sull’intero territorio nazionale, vera e propria garanzia di sostegno e qualità per tutti i clienti e i pazienti che necessitano dell’ausilio di determinati strumenti informatici e tecnologici. L’obiettivo dell’azienda è garantire il benessere degli individui e l’autonomia delle persone che, senza l’aiuto di determinate tecnologie all’avanguardia, non avrebbero la possibilità di vivere appieno la loro quotidianità.

Vedere, ascoltare, muoversi, contare, percepire ogni singola sfumatura di colore, possono sembrare gesti scontati o abitudinari, ma per molte persone che vivono condizioni di disabilità, o di disturbi BES (Bisogni Educativi Speciali, NdR) e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) non è esattamente così. La disabilità, difatti, non è solo una condizione fisica, ma è dettata dalla terribile sensazione di sentirsi esclusi dalla realtà in cui si vive.

L’azienda campana, nello svolgere le proprie attività, lavora al fianco di figure professionali o enti pubblici come aziende sanitarie e ospedaliere, centri di riabilitazione, medici, ortopedici e fisioterapisti, ed anche a fondazioni e associazioni per disabili, offrendo loro la vasta offerta di prodotti che spazia da sostegni tecnici a veri e propri software didattici per disturbi quali BES e DSA; da ausili per la vista a quelli per la comunicazione aumentativa alternativa.

Nuove tecnologie e continua ricerca

L’operato dell’azienda non si limita esclusivamente alla vendita dei prodotti ma, grazie alla continua formazione, alle fiere in ambito sanitario, al desiderio di superare i propri limiti, MondoAusili.it si mette continuamente in gioco, cercando con ogni mezzo di essere al passo dei progressi informatici nonché scientifici che, grazie al supporto della ricerca, stanno facendo passi da gigante per raggiungere vette sempre più alte di avanguardia tecnologica.

Come un esploratore, l’equipe tecnica va alla scoperta di tecnologie sempre più avanzate, da portare poi con sé per allargare o impreziosire la gamma di prodotti presente all’interno del proprio catalogo.

Se si chiedesse al team aziendale di MondoAusili.it qual è la parola con cui maggiormente si identifica, la risposta sarebbe senza dubbio inclusione; altresì, l’animo dell’azienda si racchiude anche in efficienza e professionalità. Inclusività e supporto sono, da sempre, i concetti attorno ai quali ruota l’intero lavoro di MondoAusili.it.

Progetti PON e relazioni con le scuole

Questo porta l’azienda ad operare anche – e in modo particolare – all’interno delle scuole. La possibilità di compensare, con un ausilio tecnologico, le funzioni compromesse nei piccoli pazienti con l’intento di facilitare l’apprendimento, riveste una notevole importanza educativo-didattica, oltre che una questione fondamentale per il benessere psicologico di bambini e adolescenti.

MondoAusili.it garantisce, inoltre, la possibilità di utilizzare la Carta del Docente, strumento essenziale e sostegno economico che garantisce lo svolgere delle normali attività scolastiche.

Servizi di consulenza e supporto tecnico

MondoAusili.it garantisce, tra gli altri, il servizio di ausilioteca per tutte le regioni del Sud Italia, grazie al quale è possibile provare e sperimentare le soluzioni tecnologiche prima di adottarle.

Non si tratta di una vera e propria consulenza, ma dell’opportunità di usufruire del supporto tecnico di esperti per far sì che gli strumenti informatici vengano poi scelti autonomamente da pazienti e clienti secondo le soluzioni di ausilio più adatte.