15 giugno, finisce l’era di Internet Explorer

Anche per gli ultimi irriducibili è arrivato il momento della resa obbligata: a partire da mercoledì 15 giugno Internet Explorer sarà definitivamente rimosso (anziché essere soltanto nascosto, com’è stato finora) da Windows 10 client versione 20H2 e e successive, oltre che da Windows 10 IoT.

Redazione ZeusNews

Sebbene sia auspicabile che detti servizi siano al più presto sostituiti da successori migliori, Microsoft ha deciso di venire incontro a certe esigenze particolari lasciando Internet Explorer in vita per certe particolari versioni del proprio sistema operativo, ossia per Windows 8.1, Windows 7 ESU, Windows 10 Server LTSC, Windows Server 2022, Windows 10 client LTSC e Windows 10 IoT LTSC, ossia per quelle edizioni di Windows dedicate ai server o che godono di un supporto di lunga durata.

Per gli utenti comuni, invece, il 15 giugno segna il giorno della morte di Internet Explorer, tuttora utilizzato da oltre il 5% degli utenti del web secondo i dati di Net Applications: si tratta di una cifra minuscola, ma ancora pur sempre maggiore di quella di Safari (che, ovviamente, è limitato alla piattaforma Mac/iOS), scelto dal 3,73% degli utenti del web.

Quanti trovassero insopportabile l’idea di perdere Internet Explorer ma non possedessero le versioni di Windows tuttora autorizzate a mantenerlo in attività potranno consolarsi fino al 2029 con l’IE Mode di Edge, che garantisce la maggior compatibilità possibile con il vecchio motore di rendering Trident direttamente dall’interno di Edge