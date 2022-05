Voicee, gli occhiali geniali che rivoluzionano l’interazione sociale anche nei non udenti

PUBBLICITA

Quest’ultima ci semplifica il quotidiano svolgendo azioni per noi. A volte è talmente geniale da aiutare le persone con qualche difficoltà. In questo caso occhiali geniali “Voicee” che permetterebbero a coloro che hanno problemi di udito di “leggere tra le righe”…

Redazione Curiosauro

Occhiali che mostrano i sottotitoli delle parole ascoltate

Già il mondo degli occhiali si è evoluto in fatto di tecnologia e non solo. Occhiali sempre più fashion e multiuso che aiutano davvero tanto coloro i quali hanno problemi di vista, multifocali e ingegnosi, ora promettono anche di “leggere tra le righe”. Ebbene si VOICEE sono i nuovi occhiali che potrebbero aiutare gli oltre 70 milioni di persone al mondo che hanno problemi di udito. La tecnologia che aiuterebbe nelle interazioni sociali compromesse da problemi uditivi.

PUBBLICITA

Voicee ecco come funzionano gli occhiali geniali

Ma cos’è Voicee? Si tratta di un dispositivo innovativo che ascoltano e trasformano tutto ciò che si dice in sottotitoli. Un aiuto tecnologico intelligente a supporto soprattutto dei poco udenti e dei non udenti. Si tratta di occhiali con microfono dotato di cancellazione del rumore e u display all’interno della lente che permette di visualizzare i sottotitoli. Gli occhiali non sono diversi dai soliti modelli usati per problemi visivi, inoltre sono dotati di discreti pulsantini (touch pad) posizionati a mo’ di controller sulle stanghette. Gli occhiali sono altresì leggerissimi, peserebbero meno di 100 grammi e sono ricaricabili. Una rivoluzione in campo dell’interazione, le proiezioni dei sottotitoli infatti avverrebbe quasi simultaneamente all’ascolto. Per ora il dispositivo è già disponibile in 5 lingue.