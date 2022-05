Il pro­get­to, in mo­da­li­tà seminario su internet, con­fer­ma l’o­biet­ti­vo di dif­fon­de­re la cul­tu­ra dei ser­vi­zi del re­ca­pi­to e au­men­ta­re le com­pe­ten­ze dei cit­ta­di­ni nel­l’u­ti­liz­zo de­gli stru­men­ti di­gi­ta­li

Pa­ler­mo – È pre­vi­sto per do­ma­ni 11 mag­gio il seminario su internet di Edu­ca­zio­ne sui Ser­vi­zi del Re­ca­pi­to con il ser­vi­zio di in­ter­pre­ta­ria­to in Lin­gua dei Se­gni – LiS, per in­con­tra­re le esi­gen­ze di tut­ti i cit­ta­di­ni. L’e­ven­to è or­ga­niz­za­to da Po­ste Ita­lia­ne e ha la fi­na­li­tà di fa­vo­ri­re la con­sa­pe­vo­lez­za e la co­no­scen­za di tut­ti i cit­ta­di­ni su te­ma­ti­che di gran­de at­tua­li­tà, qua­li l’e­vo­lu­zio­ne di lo­gi­sti­ca e mo­bi­li­tà ur­ba­na, e la “ri­vo­lu­zio­ne” tec­no­lo­gi­ca e di­gi­ta­le ad esse col­le­ga­ta.

La cre­sci­ta espo­nen­zia­le del­l’e-com­mer­ce ha por­ta­to con sé nuo­ve sfi­de che la lo­gi­sti­ca ha rac­col­to, av­vian­do nuo­vi mo­del­li di com­mer­cio, nuo­vi for­ma­ti di ne­go­zi di pros­si­mi­tà e cit­tà più in­tel­li­gen­ti e so­ste­ni­bi­li. Per que­sto mo­ti­vo Po­ste Ita­lia­ne, con­sa­pe­vo­le del pro­prio ruo­lo so­cia­le e del­la pro­pria mis­sio­ne, per con­ti­nua­re a sod­di­sfa­re le esi­gen­ze di tut­ti i cit­ta­di­ni e per ga­ran­ti­re la pre­sen­za ca­pil­la­re su tut­to il ter­ri­to­rio, ha ri­te­nu­to op­por­tu­no av­via­re una se­rie di ini­zia­ti­ve edu­ca­ti­ve.

Par­ten­do quin­di da una pa­no­ra­mi­ca sul­l’at­tua­le con­te­sto e sul­le evo­lu­zio­ni le­ga­te al mon­do del­la lo­gi­sti­ca e del re­ca­pi­to, in le­zio­ni del­la du­ra­ta di cir­ca 60 mi­nu­ti ver­ran­no af­fron­ta­te te­ma­ti­che di stret­ta at­tua­li­tà e dal for­te im­pat­to so­cio-eco­no­mi­co che han­no l’o­biet­ti­vo di for­ni­re spun­ti di ana­li­si ed in­for­ma­zio­ni uti­li a co­glie­re le op­por­tu­ni­tà ge­ne­ra­te dal­l’e­vo­lu­zio­ne tec­no­lo­gi­ca ap­pli­ca­ta al­l’am­bi­to del­la lo­gi­sti­ca.

Sono pre­vi­sti in par­ti­co­la­re dei fo­cus su so­lu­zio­ni pa­per­less, ri­pia­ni­fi­ca­zio­ne e fles­si­bi­li­tà del­la con­se­gna, lo­gi­sti­ca ur­ba­na e om­ni­ca­na­le.

I cit­ta­di­ni del­la pro­vin­cia di Pa­ler­mo po­tran­no par­te­ci­pa­re alle ses­sio­ni di­dat­ti­che ri­vol­gen­do­si pres­so i 150 uf­fi­ci po­sta­li del ter­ri­to­rio al se­guen­te link.

Per ap­pro­fon­di­re le te­ma­ti­che trat­ta­te è a di­spo­si­zio­ne al­l’in­ter­no del sito po­stei­ta­lia­ne.it la se­zio­ne web di Edu­ca­zio­ne sui Ser­vi­zi del Re­ca­pi­to.

Nel cor­so del 2022 at­tra­ver­so tale ini­zia­ti­va sarà pro­gres­si­va­men­te in­te­res­sa­to tut­to il ter­ri­to­rio na­zio­na­le. Il pro­get­to inol­tre, si muo­ve nel se­gno del­la tra­di­zio­na­le at­ten­zio­ne di Po­ste Ita­lia­ne alle esi­gen­ze del cit­ta­di­no e in coe­ren­za con la sua sto­ri­ca vo­ca­zio­ne di azien­da so­cial­men­te re­spon­sa­bi­le che ade­ri­sce ai prin­ci­pi in­ter­na­zio­na­li ESG, pro­mos­si dal­l’Or­ga­niz­za­zio­ne del­le Na­zio­ni Uni­te.

Com. Stam.