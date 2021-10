Zoom, le trascrizioni live ora sono disponibili per tutti

La funzione era precedentemente limitata agli account a pagamento, e per ora è solo in inglese

Zoom sta mantenendo la promessa fatta ai propri utenti lo scorso febbraio, rendendo disponibili le trascrizioni automatiche di quanto detto generate automaticamente per tutti gli account che partecipano gratuitamente alle riunioni.

di Federico Bandirali

Obiettivo? Come annunciato dalla società lunedì 25 ottobre 2021 – e peraltro palese – rendere il servizio più accessibile.

Le “didascalie” automatiche, per ora, sono disponibili solo in inglese, ma la Zoom ha dichiarato che la funzione interesserà altre lingue in un futuro non meglio definito. “Per noi è importante che tutti possano connettersi, comunicare e partecipare con successo a riunioni virtuali utilizzando Zoom”, ha affermato Theresa Larkin, responsabile marketing dei prodotti dell’azienda per riunioni e chat.