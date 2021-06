Nell’ambito dell’introduzione di iOS 15, Apple migliorerà anche la funzionalità dell’orecchio interno e delle cuffie

di Frediano Mele

A seconda del modello, gli AirPods riceveranno nuove funzioni per le persone con problemi di udito (lievi) e saranno meglio integrati nel Dov’è? (Trova il mio) di Apple. C’è anche la possibilità di annunciare notifiche importanti in modo completamente automatico.

Conversazioni migliori

Le nuove funzionalità faranno parte di iOS 15, che sarà rilasciato in autunno: dovrebbe essere disponibile anche il nuovo firmware per AirPods, AirPods Pro e AirPods. La nuova funzione Conversation Boost è pratica per le persone con problemi di udito e con lievi disabilità uditive. È integrato in AirPods Pro e consente di isolare i suoni davanti all’utente in modo che vengano percepiti meglio.

Puoi anche specificare quanto rumore ambientale deve rimanere udibile, ci sono impostazioni separate nel Centro di controllo. È inoltre possibile selezionare il suono (“più chiaro”, “più scuro”) e il bilanciamento

Gli AirPods avvisano se li lasci sdraiati

Siri su AirPods ora può leggere le notifiche che non sono iMessage o SMS. Ciò include le informazioni dall’app di consegna. Inoltre, sui siti è possibile ricordare di fare determinate cose (promemoria basati sulla posizione). Apple ha detto che Siri può leggere la lista della spesa di un supermercato, per esempio.

AirPods Pro e AirPods Max ottengono la nuova funzionalità Trova il mio. In futuro, sarà possibile vedere approssimativamente dove si trovano le cuffie nella stanza – e questo sembra funzionare anche senza banda ultra larga. AirPods Pro avvisa anche quando non sei nel loro caso. Per la prima volta, ci sono anche note di classe: se esci senza AirPods, riceverai una notifica sul tuo iPhone o Apple Watch. Apple ha annunciato che questi “avvisi di separazione” saranno disponibili anche per altri dispositivi Apple (inclusi AirTag) e dispositivi di terze parti compatibili.